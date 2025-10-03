قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
بعد صفقة أسهم ضخمة.. OpenAI تصبح الشركة الخاصة الأعلى قيمة في العالم

شيماء عبد المنعم

كشفت وكالة "بلومبرج"، أن شركة OpenAI باعت أسهما بقيمة 6.6 مليار دولار كانت مملوكة لموظفين حاليين وسابقين، في صفقة غير تقليدية دفعت بتقييم الشركة إلى مستوى قياسي بلغ 500 مليار دولار، لتصبح بذلك أعلى شركة خاصة من حيث القيمة السوقية في التاريخ.

OpenAI تبيع أسهما بقيمة 6.6 مليار دولار وترفع تقييمها إلى نصف تريليون دولار
 

شملت قائمة المشترين لأسهم OpenAI، كبرى المؤسسات الاستثمارية مثل SoftBank، وDragoneer Investment Group، وThrive Capital، وMGX، وT. Rowe Price، وفقا للتقرير. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الصفقة لم تكن جولة تمويل تقليدية، إذ ذهبت الأموال إلى الأفراد المالكين للأسهم أو الخيارات، وليس إلى خزينة الشركة نفسها.


ورغم ذلك، تعد الصفقة أداة فعالة للاحتفاظ بالمواهب داخل الشركة، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لشركة “ميتا”، الذي استقطب هذا الصيف ما لا يقل عن 7 من كبار مهندسي OpenAI، مقدما لهم حوافز مالية ضخمة وصلت إلى ملايين الدولارات.


وكانت آخر جولة تمويل رسمية لـ OpenAI قد تمت في أغسطس الماضي، حيث جمعت الشركة 40 مليار دولار عند تقييم بلغ 300 مليار دولار. 

وشارك في تلك الجولة مستثمرون مثل SoftBank وThrive وT. Rowe Price وDragoneer، إلى جانب شركات استثمارية كبرى مثل Blackstone وTPG، ومستثمرين بارزين في رأس المال المغامر مثل Founders Fund وSequoia Capital وAndreessen Horowitz.


وتعد هذه الصفقة الجديدة دليلا إضافيا على قدرة OpenAI على جمع الأموال عند الحاجة، وهي ميزة حيوية في ظل خططها الطموحة لتوسيع البنية التحتية. 

فقد التزمت الشركة بإنفاق 300 مليار دولار على خدمات Oracle Cloud خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو مبلغ يفوق بكثير إيراداتها الحالية أو احتياطاتها المالية. 

ومع ذلك، فإن الزخم القوي في جمع التمويل يشير إلى أن هذه الخطط ليست بعيدة المنال. ففي سبتمبر، أعلنت شركة إنفيديا عن نيتها استثمار 100 مليار دولار في OpenAI ضمن شراكة استراتيجية للبنية التحتية.


وتأتي هذه الصفقة بعد أسابيع قليلة من توقيع اتفاق غير ملزم بين OpenAI ومايكروسوفت، اعتبره كثيرون خطوة نحو تحويل الشركة إلى كيان ربحي. إلا أن هذا التحول لم يُعتمد قضائيا بعد، وقد تحدث الصفقة الأخيرة تعقيدات كبيرة إذا لم يتم التحول كما هو مخطط له.


في غضون ذلك، تواصل OpenAI إطلاق منتجاتها بوتيرة متسارعة، حيث كشفت هذا الأسبوع عن نموذج الفيديو الجديد 'Sora 2' إلى جانب منصة اجتماعية مرافقة، وبلغت إيرادات الشركة 4.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025، في حين أنفقت 2.5 مليار دولار نقدا خلال نفس الفترة.

