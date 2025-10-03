قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول

تطبيق Sora
تطبيق Sora
شيماء عبد المنعم

حقق تطبيق Sora الجديد من شركة OpenAI، المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، انتشارا واسعا منذ لحظة إطلاقه، على الرغم من أنه متاح حاليا فقط عبر الدعوات ومقتصر على المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا.

انطلاقة قوية بالأرقام 


وفقا لبيانات شركة Appfigures لتحليل التطبيقات، سجل Sora في يومه الأول 56000 عملية تحميل، وارتفع العدد إلى 164000 تحميل خلال أول يومين 30 سبتمبر و1 أكتوبر، هذا الأداء يضعه في المرتبة الثالثة ضمن التطبيقات الأكثر تحميلا على متجر آبل App Store في أمريكا.


تفوق على منافسين كبار 

تفوق Sora في يومه الأول على تطبيقات ذكاء اصطناعي أخرى مثل Claude من أنثروبيك Anthropic، وCopilot من مايكروسوفت، حيث سجل نموذج كلود 21000 عملية تحميل فقط، بينما اكتفى Copilot بـ7000. 

أما تطبيق Grok من xAI فقد تعادل مع Sora بـ56000 تحميل، في حين حقق كل من ChatGPT من OpenAI وGemini من جوجل أرقاما أعلى بلغت 81000 و80000 تحميل على التوالي.

قيود لم تمنع النجاح 

رغم أن Sora لا يزال متاحا عبر الدعوات فقط، مما يجعل المقارنة مع التطبيقات الأخرى غير عادلة تماما، إلا أن الإقبال الكبير عليه يعكس اهتماما متزايدا من المستخدمين بأدوات الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تقدم تجربة أقرب إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقد احتل Sora المركز الثالث في قائمة التطبيقات الأكثر شعبية على متجر App Store الأمريكي، وبالمقارنة، وصل ChatGPT إلى المركز الأول، بينما جاء Grok في المركز الرابع، Gemini في السادس، Copilot في التاسع عشر، وClaude في المرتبة 78.


وتشير هذه الأرقام إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تركز على المحتوى المرئي بدأت تكتسب زخما كبيرا، وقد تكون مقدمة لتحول جديد في طريقة تفاعل المستخدمين مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تطبيق Sora OpenAI متجر App Store تطبيقات ذكاء اصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

فيضان

غرق المنوفية والبحيرة.. عباس شراقي:لن يحدث ومصر استعدت جيدا

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

الزمالك

خلال أيام .. جمال الغندور يعلن خبرا مثيرا عن الزمالك

ترشيحاتنا

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

جمال شعبان

جمال شعبان يحتفل باليوم العالمي للقهوة على طريقته الخاصة.. ويكشف معلومات غريبة عنها

فيديو

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد