تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول

حقق تطبيق Sora الجديد من شركة OpenAI، المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، انتشارا واسعا منذ لحظة إطلاقه، على الرغم من أنه متاح حاليا فقط عبر الدعوات ومقتصر على المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا.

انطلاقة قوية بالأرقام



وفقا لبيانات شركة Appfigures لتحليل التطبيقات، سجل Sora في يومه الأول 56000 عملية تحميل، وارتفع العدد إلى 164000 تحميل خلال أول يومين 30 سبتمبر و1 أكتوبر، هذا الأداء يضعه في المرتبة الثالثة ضمن التطبيقات الأكثر تحميلا على متجر آبل App Store في أمريكا.



تفوق على منافسين كبار

تفوق Sora في يومه الأول على تطبيقات ذكاء اصطناعي أخرى مثل Claude من أنثروبيك Anthropic، وCopilot من مايكروسوفت، حيث سجل نموذج كلود 21000 عملية تحميل فقط، بينما اكتفى Copilot بـ7000.

أما تطبيق Grok من xAI فقد تعادل مع Sora بـ56000 تحميل، في حين حقق كل من ChatGPT من OpenAI وGemini من جوجل أرقاما أعلى بلغت 81000 و80000 تحميل على التوالي.

قيود لم تمنع النجاح

رغم أن Sora لا يزال متاحا عبر الدعوات فقط، مما يجعل المقارنة مع التطبيقات الأخرى غير عادلة تماما، إلا أن الإقبال الكبير عليه يعكس اهتماما متزايدا من المستخدمين بأدوات الفيديو المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، خاصة تلك التي تقدم تجربة أقرب إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وقد احتل Sora المركز الثالث في قائمة التطبيقات الأكثر شعبية على متجر App Store الأمريكي، وبالمقارنة، وصل ChatGPT إلى المركز الأول، بينما جاء Grok في المركز الرابع، Gemini في السادس، Copilot في التاسع عشر، وClaude في المرتبة 78.



وتشير هذه الأرقام إلى أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تركز على المحتوى المرئي بدأت تكتسب زخما كبيرا، وقد تكون مقدمة لتحول جديد في طريقة تفاعل المستخدمين مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.