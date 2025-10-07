قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحولات في سوق الذكاء الاصطناعي: سهم إنفيديا يتأرجح بعد صفقة AMD مع OpenAI

Nvidia
Nvidia
احمد الشريف

شهدت أسهم شركة Nvidia تحركاً لافتاً هذا الأسبوع على خلفية إعلان شركة AMD عن إبرام صفقة كبرى مع OpenAI لتوريد معالجات Instinct GPU، في حدث اعتبره محللون بداية لمرحلة تنافسية جديدة في سوق المسرعات الذكية وتصنيع شرائح معالجة البيانات. 

تحتل Nvidia الريادة في تصنيع وحدات معالجة الرسوميات GPU المستخدمة في الذكاء الصناعي نظراً لقدرتها الكبيرة على إجراء المعالجات المتوازية للبيانات الضخمة، عكس وحدات المعالجة المركزية التقليدية CPU.

تفاصيل الصفقة وردود الفعل السوقية

انخفض سهم Nvidia بنسبة 2.3% في بداية تداولات الاثنين ليصل إلى 183.33 دولار، عقب إعلان AMD عن صفقة تزيد قيمتها عن مليارات الدولارات وتتضمن تزويد OpenAI بقدرة معالجة تبلغ 6 جيجاوات باستخدام شرائحها. 

في المقابل، ارتفعت أسهم AMD بنسبة 27.6% لتصل إلى 210.12 دولار. دلالة هذا التحول أن هيمنة Nvidia على هذا القطاع مهددة بشكل جدي، لا سيما مع دخول عمالقة آخرين مثل Google وAmazon في مجال تطوير معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

تفاصيل مالية إضافية للصفقة

تمنح الصفقة OpenAI حق شراء حتى 160 مليون سهم من AMD بسعر يقدر بسنت واحد فقط للسهم، ما يمنحها نظرياً ملكية 10% من الشركة بمبلغ يساوي 1.6 مليون دولار بينما قيمة AMD الإجمالية تتجاوز 342.7 مليار دولار. 

بالمقارنة، قيمة Nvidia السوقية تصل لـ 4.5 تريليون دولار. تجدر الإشارة إلى أن OpenAI قد سبق أن وقعت صفقة ضخمة مع Nvidia لتستخدم 10 جيجاوات من وحدات معالجة الرسوميات لديها بقيمة استثمار تصل إلى 100 مليار دولار.

انعكاسات الصفقة على المستخدمين والشركات

هذه المنافسة المتصاعدة قد تعني حلولاً أرخص وأسرع للمطورين والشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما تتيح مرونة أكبر في اختيار مزود الخدمة والأجهزة. 

يبقى النظام البيئي للذكاء الصناعي مفتوحاً لإبداعات وتطويرات جديدة، ويتوقع مراقبو السوق أن نشهد المزيد من المبادرات التقنية والتحالفات مستقبلاً ضمن هذا القطاع.

OpenAI AMD Instinct GPU

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

إمام عاشور

إنزيمات الكبد ارتفعت بشكل مقلق.. تطورات حالة إمام عاشور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الاثنين

الدكتور خالد العناني

وزير التموين يهنئ الدكتور خالد العناني على فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

خالد العناني

المستثمرين الأفرو–آسيوي: فوز العناني انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية والعربية

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد