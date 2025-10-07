تحولات في سوق الذكاء الاصطناعي: سهم إنفيديا يتأرجح بعد صفقة AMD مع OpenAI

شهدت أسهم شركة Nvidia تحركاً لافتاً هذا الأسبوع على خلفية إعلان شركة AMD عن إبرام صفقة كبرى مع OpenAI لتوريد معالجات Instinct GPU، في حدث اعتبره محللون بداية لمرحلة تنافسية جديدة في سوق المسرعات الذكية وتصنيع شرائح معالجة البيانات.

تحتل Nvidia الريادة في تصنيع وحدات معالجة الرسوميات GPU المستخدمة في الذكاء الصناعي نظراً لقدرتها الكبيرة على إجراء المعالجات المتوازية للبيانات الضخمة، عكس وحدات المعالجة المركزية التقليدية CPU.

تفاصيل الصفقة وردود الفعل السوقية

انخفض سهم Nvidia بنسبة 2.3% في بداية تداولات الاثنين ليصل إلى 183.33 دولار، عقب إعلان AMD عن صفقة تزيد قيمتها عن مليارات الدولارات وتتضمن تزويد OpenAI بقدرة معالجة تبلغ 6 جيجاوات باستخدام شرائحها.

في المقابل، ارتفعت أسهم AMD بنسبة 27.6% لتصل إلى 210.12 دولار. دلالة هذا التحول أن هيمنة Nvidia على هذا القطاع مهددة بشكل جدي، لا سيما مع دخول عمالقة آخرين مثل Google وAmazon في مجال تطوير معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

تفاصيل مالية إضافية للصفقة

تمنح الصفقة OpenAI حق شراء حتى 160 مليون سهم من AMD بسعر يقدر بسنت واحد فقط للسهم، ما يمنحها نظرياً ملكية 10% من الشركة بمبلغ يساوي 1.6 مليون دولار بينما قيمة AMD الإجمالية تتجاوز 342.7 مليار دولار.

بالمقارنة، قيمة Nvidia السوقية تصل لـ 4.5 تريليون دولار. تجدر الإشارة إلى أن OpenAI قد سبق أن وقعت صفقة ضخمة مع Nvidia لتستخدم 10 جيجاوات من وحدات معالجة الرسوميات لديها بقيمة استثمار تصل إلى 100 مليار دولار.

انعكاسات الصفقة على المستخدمين والشركات

هذه المنافسة المتصاعدة قد تعني حلولاً أرخص وأسرع للمطورين والشركات الناشئة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، كما تتيح مرونة أكبر في اختيار مزود الخدمة والأجهزة.

يبقى النظام البيئي للذكاء الصناعي مفتوحاً لإبداعات وتطويرات جديدة، ويتوقع مراقبو السوق أن نشهد المزيد من المبادرات التقنية والتحالفات مستقبلاً ضمن هذا القطاع.