قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما
الزمالك يدعو لانعقاد الجمعية العمومية يوم 21 أكتوبر
عواد يطلب تحديد مصيره داخل الزمالك ويخشى ضياع حلم المونديال
الوزير: فوز العناني إنجاز كبير يؤكد ما تحظى به مصر من تقدير دولي
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
اسماء محمد

يبحث عدد كبير من النساء والفتيات عن مواعيد قص الشعر في شهر اكتوبر 2025 لاختيار التوقيت المناسب لتجديد حيوية الشعر وتحفيزه على النمو.

نعرض لكم مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025 وفقا لما جاء في موقع newsukraine
 

تأثير مراحل القمر على قصات الشعر

يعد القمر منذ ولادته إلى اكتماله هو الوقت المثالي لأولئك الذين يريدون أن ينمو شعرهم بسرعة ويبدو أكثر كثافة.

أما رحلة تراجع القمر من البدر إلى الهلال هو الأفضل لأولئك الذين يريدون أن تحافظ تسريحة شعرهم على شكلها لفترة أطول وتصبح أكثر كثافة.

القمر المكتمل هو اللحظة الأقوى للتجديد، حيث يمكن لقص الشعر أن يضيف الحجم والقوة.

تنبيه لا ينصح بالقمر الجديد لقص الشعر لأن طاقة القمر ضئيلة وقد تكون النتيجة غير متوقعة.

مواعيد قص الشعر في أكتوبر 2025


من ١ إلى ٦ أكتوبر هى آخر أيام القمر المتزايد وهى رائعة لتجديد إطلالتك، وتلوينها، وتجربة ألوان جديدة.

٧ أكتوبر  وهو أفضل يوم في الشهر لتغيير مظهرك بشكل جريء، ومنح شعرك القوة، والتخلص من السلبية.

من ٨ إلى ١٢ أكتوبر هى بداية دورة القمر المتضائل و مثالي لمن يرغبن في الحفاظ على شكل تسريحة شعرهن لفترة أطول.

٢٣-٣١ أكتوبر سيكون الهلال متزايد جديد بعد المحاق و يُعدّ ٢٩ أكتوبر أما الربع الأول الساعة ٦:٢٠ مساءً بتوقيت كييف
و٣٠-٣١ أكتوبر مناسبين بشكل خاص لقص الشعر وصبغه.

قص الشعر في محرم

أيام غير مناسبة لقص الشعر


١٣-١٦ أكتوبر أما الربع الثالث ونصف القمر المتضائل وقد يصبح الشعر هشًا، وقد تفقد قصة الشعر شكلها بسرعة.

٢١-٢٢ أكتوبر والقمر الجديد في ٢١ أكتوبر الساعة ٣:٢٥ مساءً بتوقيت كييف وهذان اليومان هما الأضعف من حيث الطاقة، لذا يُفضّل تأجيل أي تغييرات.

من ١٧ إلى ٢٠ أكتوبر هى الأيام التي تسبق القمر الجديد، عندما يكون القمر في طور الشيخوخة وتُعطي قصات الشعر نتائج مخيبة للآمال

مواعيد قص الشعر مواعيد قص الشعر في أكتوبر قص الشعر في أكتوبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء ويهنئ قائد القاعدة الجوية

انتصارات اكتوبر

محافظ أسوان يشهد احتفال مكتب شئون القبائل بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

طلاب اسوان

طلاب مدارس أسوان الرسمية للغات يهنئون المحافظ بذكرى نصر أكتوبر

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد