أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

يبحث عدد كبير من النساء والفتيات عن مواعيد قص الشعر في شهر اكتوبر 2025 لاختيار التوقيت المناسب لتجديد حيوية الشعر وتحفيزه على النمو.

نعرض لكم مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025 وفقا لما جاء في موقع newsukraine



تأثير مراحل القمر على قصات الشعر

يعد القمر منذ ولادته إلى اكتماله هو الوقت المثالي لأولئك الذين يريدون أن ينمو شعرهم بسرعة ويبدو أكثر كثافة.

أما رحلة تراجع القمر من البدر إلى الهلال هو الأفضل لأولئك الذين يريدون أن تحافظ تسريحة شعرهم على شكلها لفترة أطول وتصبح أكثر كثافة.

القمر المكتمل هو اللحظة الأقوى للتجديد، حيث يمكن لقص الشعر أن يضيف الحجم والقوة.

تنبيه لا ينصح بالقمر الجديد لقص الشعر لأن طاقة القمر ضئيلة وقد تكون النتيجة غير متوقعة.

مواعيد قص الشعر في أكتوبر 2025



من ١ إلى ٦ أكتوبر هى آخر أيام القمر المتزايد وهى رائعة لتجديد إطلالتك، وتلوينها، وتجربة ألوان جديدة.

٧ أكتوبر وهو أفضل يوم في الشهر لتغيير مظهرك بشكل جريء، ومنح شعرك القوة، والتخلص من السلبية.

من ٨ إلى ١٢ أكتوبر هى بداية دورة القمر المتضائل و مثالي لمن يرغبن في الحفاظ على شكل تسريحة شعرهن لفترة أطول.

٢٣-٣١ أكتوبر سيكون الهلال متزايد جديد بعد المحاق و يُعدّ ٢٩ أكتوبر أما الربع الأول الساعة ٦:٢٠ مساءً بتوقيت كييف

و٣٠-٣١ أكتوبر مناسبين بشكل خاص لقص الشعر وصبغه.

أيام غير مناسبة لقص الشعر



١٣-١٦ أكتوبر أما الربع الثالث ونصف القمر المتضائل وقد يصبح الشعر هشًا، وقد تفقد قصة الشعر شكلها بسرعة.

٢١-٢٢ أكتوبر والقمر الجديد في ٢١ أكتوبر الساعة ٣:٢٥ مساءً بتوقيت كييف وهذان اليومان هما الأضعف من حيث الطاقة، لذا يُفضّل تأجيل أي تغييرات.

من ١٧ إلى ٢٠ أكتوبر هى الأيام التي تسبق القمر الجديد، عندما يكون القمر في طور الشيخوخة وتُعطي قصات الشعر نتائج مخيبة للآمال