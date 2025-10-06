قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

بدون تأشيرة.. قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

عبد العزيز جمال

يستطيع جواز السفر المصري إدخالك في عدة دول بدون تأشيرة، بينما تختلف متطلبات التأشيرة حسب كل وجهة أخرى خارج القائمة.

في عام 2025، يمكن للمصريين زيارة 48 دولة دون الحاجة لتأشيرة مسبقة، إلى جانب دول تمنح تأشيرة عند الوصول، وأخرى يمكن دخولها باستخدام تصاريح السفر الإلكترونية (eTA).

 كما هناك دول تتطلب تأشيرات مسبقة، سواء إلكترونية أو تقليدية، قبل السفر.

دول يمكن دخولها بالباسبور المصري فقط 

يمكن لحامل جواز السفر المصري السفر بدون تأشيرة إلى 17 دولة، وهي:

إيران، الأردن، بربادوس، بنين، جزر كوك، دومينيكا، رواندا، سانت فنسنت والغرينادين، غامبيا، غينيا، كيريباتي، ماكاو، ماليزيا، موريشيوس، ميكرونيسيا، هايتي، هونج كونج.

وتختلف مدة الإقامة المسموح بها وأغراض السفر بين هذه الدول، لذا يجب التحقق من شروط كل وجهة قبل السفر.

قائمة الدول التي يمكنك دخولها بجواز السفر المصري فقط

الدول التي تمنح تأشيرة عند الوصول

مواطنو مصر مؤهلون للحصول على تأشيرة عند الوصول في 29 دولة، يمكن استخراجها عادةً في المطار أو المعابر الحدودية، وتشمل:

إندونيسيا، الرأس الأخضر، السنغال، المالديف، اليمن، بالاو، بوروندي، تنزانيا، توفالو، تيمور الشرقية، جزر القمر، جزر مارشال، جيبوتي، زيمبابوي، ساموا، سريلانكا، سيشيل، طاجيكستان، غانا، غرينادا، غينيا بيساو، كمبوديا، لاوس، لبنان، مدغشقر، موزمبيق، نيبال، نيكاراغوا، نييوي.


ويجب على المسافرين إكمال الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم عند الوصول للحصول على التأشيرة.

دول تتطلب تصريح السفر الإلكتروني (eTA)

يمكن لحاملي جواز السفر المصري الحصول على تصريح سفر إلكتروني قبل زيارة دولتين فقط، وهما:

سانت كيتس ونيفيس، كينيا.


تصريح السفر الإلكتروني يسهل دخول الدولة بعد الحصول على الموافقة عبر الإنترنت قبل السفر، وتختلف المتطلبات حسب جنسية المسافر.

الدول التي تتطلب تأشيرة إلكترونية مسبقة (eVisa)

يجب على مواطني مصر التقديم للحصول على تأشيرة إلكترونية قبل السفر إلى 54 دولة، منها:

أثيوبيا، أرمينيا، أستراليا، ألبانيا، أنتيغوا وبربودا، أوزبكستان، أوغندا، إسرائيل، الإكوادور، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، السلفادور، العراق، الغابون، الكاميرون، الهند، باكستان، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بورما، بوليفيا، تايلاند، تشاد، توغو، جزر البهاما، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، جورجيا، زامبيا، ساحل العاج، سانت هيلينا، ساو تومي وبرينسيب، سلطنة عمان، سنغافورة، سوريا، سورينام، سيراليون، غيانا، غينيا الاستوائية، فانواتو، فيتنام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كولومبيا، ليسوتو، مالاوي، موريتانيا، مولدوفا، مونتسرات، ناميبيا، نيجيريا.

ويتم التقديم عبر الإنترنت وتستلم التأشيرة إلكترونيًا، ويجب طباعتها قبل السفر.

الدول التي تتطلب تأشيرات مسبقة تقليدية

يحتاج مواطنو مصر إلى تأشيرة عادية قبل السفر إلى 127 دولة، من بينها:

ألمانيا، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المملكة المتحدة، اليابان، فرنسا، إيطاليا، هولندا، روسيا، السعودية، الإمارات، وغيرها من الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية والأفريقية.

وتتطلب هذه التأشيرات تقديم مستندات مثل جواز السفر، صور شخصية، خط سير الرحلة، وإثبات الموارد المالية، ويتم التقديم عادةً في السفارة أو القنصلية.

تجدر الإشارة إلى أن قوائم الوجهات بدون تأشيرة أو بتأشيرة عند الوصول قابلة للتغيير وفق اتفاقيات الدول وقيود السفر المؤقتة، لذا ينصح دائمًا بالتحقق من متطلبات الدخول قبل السفر لضمان تجهيز كل المستندات اللازمة.

