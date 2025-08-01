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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حجز عمرة 2026.. الأوراق المطلوبة والأسعار وخطوات استخراج جواز السفر

عمرة 2026
عمرة 2026
خدمات صدى البلد

مع اقتراب موسم عمرة 2026، يتزايد اهتمام المواطنين المصريين ببدء إجراءات الحجز واستخراج الأوراق الرسمية المطلوبة لأداء مناسك العمرة. 

وسواء كنت تنوي السفر خلال عمرة المولد النبوي الشريف أو في أي وقت آخر ضمن العام الهجري، فإن تجهيز الأوراق المطلوبة يعد خطوة أولى لا غنى عنها. 

المستندات المطلوبة لحجز عمرة 2026

لإتمام حجز عمرة 2026 بنجاح، يجب تجهيز المستندات التالية وتقديمها إلى شركات السياحة المعتمدة أو الجهات الرسمية المختصة بتنظيم رحلات العمرة:

  • جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.
  • عدد 2 صورة شخصية بخلفية بيضاء وحديثة، ويُشترط ارتداء الحجاب بالنسبة للسيدات.
  • شهادة صحية معتمدة من أحد مكاتب الصحة الحكومية، مرفق معها أصل إيصال السداد لفحص الكبار.

ويُنصح بالتأكد من مطابقة الصور والمستندات للمواصفات المطلوبة لتجنب رفض الطلب.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر استعدادًا لعمرة 2026

لا يمكن استكمال حجز عمرة 2026 دون وجود جواز سفر ساري، ولذلك ينبغي تجهيز الأوراق التالية لتقديمها إلى مصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية:

  • بطاقة الرقم القومي سارية، بالإضافة إلى عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.
  • شهادة التجنيد أو مستند الإعفاء منها للذكور.
  • المؤهل الدراسي في حال عدم تدوينه في بطاقة الرقم القومي.
  • إيصال سداد رسوم استخراج جواز السفر وفقًا للتعريفة الحكومية المُعلنة.

مستند الحالة الاجتماعية للإناث (مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة وفاة الزوج).

 يُراعى تقديم جميع المستندات بشكل كامل وصحيح لتفادي أي تأخير في إصدار الجواز، الذي يُعد مستندًا أساسيًا لحجز عمرة 2026.

عمرة 2026

خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة في مصر

عند التقديم على استخراج جواز سفر لأول مرة، يجب اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية بشكل دقيق ومنظم، لضمان إتمام العملية بنجاح دون عوائق.

1. التوجه إلى مكتب الجوازات

أول خطوة هي زيارة أقرب مكتب جوازات تابع للمنطقة السكنية الخاصة بك. يجب التأكد من أن المكتب المختار هو المعني بمعالجة طلبات المواطنين من نطاقك الجغرافي، لتفادي رفض الطلب أو تحويله إلى مكتب آخر.

2. الحصول على استمارة استخراج جواز سفر (نموذج 29 جوازات)

عند الوصول، توجه إلى الموظف المختص واطلب نموذج 29 جوازات، وهو النموذج الرسمي المستخدم في استخراج جواز سفر. احرص على تعبئة الاستمارة بخط واضح ودقيق، وراجع البيانات قبل التقديم لتفادي الأخطاء.

3. تجهيز وتقديم المستندات المطلوبة

لكي يتم قبول طلب استخراج جواز سفر، يجب تقديم مجموعة من المستندات الرسمية، وهي:

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- عدد 4 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6.

- شهادة الميلاد الإلكترونية (لمن هم دون 15 عاماً).

- شهادة المؤهل الدراسي (إذا لم تكن مثبتة في بطاقة الرقم القومي).

- مستند يوضح موقف التجنيد للذكور (مؤجل، معفى، أو أدي الخدمة).

- إيصال سداد رسوم استخراج جواز السفر.

4. دفع رسوم استخراج جواز سفر

يتم سداد الرسوم المقررة في المكان المخصص داخل مكتب الجوازات، ويُنصح بالاحتفاظ بالإيصال جيدًا، حيث يُعد أحد الوثائق المطلوبة لاحقًا عند استلام الجواز.

5. استلام إيصال الطلب

بعد تقديم المستندات وسداد الرسوم، ستحصل على إيصال يحتوي على رقم الطلب وتاريخ الاستلام. هذا الإيصال ضروري جدًا، إذ يتم تقديمه عند استلام جواز السفر لاحقًا.

6. استلام جواز السفر

في التاريخ المحدد للاستلام (غالبًا بعد 3 إلى 5 أيام عمل)، توجه إلى مكتب الجوازات مصطحبًا الإيصال الرسمي، واستلم جواز السفر الجديد بعد التأكد من صحة بياناته.

رسوم استخراج جواز السفر المستعجل

عقب دفع رسوم قدرها 1450 جنيها، يمكن استخراج جواز السفر المستعجل خلال 24 ساعة، أما جواز السفر العادي فتبلغ تكلفته 900 جنيها.

أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2026

يتفاوت سعر عمرة 2026 حسب البرنامج السياحي المختار، والخدمات المرفقة، ونوع الإقامة، وفيما يلي بيان تفصيلي:

برامج العمرة الاقتصادية:

الحد الأدنى لأسعار البرامج الاقتصادية لعمرة المولد النبوي الشريف 2026 يبلغ نحو 34 ألف جنيه مصري،
ويشمل السعر تذاكر الطيران، الإقامة، والانتقالات الداخلية.

برامج العمرة الفاخرة (خمس نجوم):

البرامج الفاخرة لعمرة 2026 تبدأ من 60 ألف جنيه مصري،
وتشمل إقامة في فنادق خمس نجوم قريبة من الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى خدمات متميزة في التنقل والرعاية.

نصائح هامة قبل حجز عمرة 2026

  • يُفضل البدء في تجهيز المستندات المطلوبة مبكرًا، لتفادي الزحام أو التأخير.
  • تأكد من التعاقد مع شركة سياحة مرخصة من قبل وزارة السياحة المصرية.
  • احتفظ بنسخ إضافية من الأوراق المهمة تحسبًا لأي طارئ.
  • راجع دائمًا المستجدات الخاصة بمتطلبات التأشيرة والتطعيمات من خلال وزارة الصحة.

وتعتبر عمرة 2026 فرصة روحانية عظيمة يتطلع إليها الكثيرون، ولضمان تجربة ميسرة، لا بد من الالتزام بجميع المتطلبات الرسمية سواء لحجز العمرة أو استخراج جواز السفر. 

كما يجب مراجعة أسعار البرامج واختيار الأنسب وفقًا للميزانية الشخصية، مع الحرص على التعامل مع جهات موثوقة.

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