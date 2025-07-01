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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طريقة استخراج جواز سفر لأول مرة 2025 .. المستندات والرسوم المطلوبة

طريقة استخراج جواز سفر لأول مرة 2025 .. المستندات والرسوم المطلوبة
طريقة استخراج جواز سفر لأول مرة 2025 .. المستندات والرسوم المطلوبة
عبد الفتاح تركي

طريقة استخراج جواز سفر لأول مرة يتساءل عنها كثير من المواطنين الراغبين في استخراج جواز سفر من أجل السفر للسياحة أو للعمل في الخارج، لمعرفة الخطوات والأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر أول مرة في 2025 وتكاليف استخراجه.

طريقة استخراج جواز سفر

زيارة الموقع الرسمي لـ الإدارة العامة للجوازات من هــــنــــــــا.

تسجيل الدخول أو إنشاء الحساب الخاص وكتابة البيانات المطلوبة.

كتابة الرقم القومي وإرفاق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع.

إدخال 4 صور شخصية 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.

شهادة المؤهل الدراسي.

إثبات الموقف من التجنيد خاص بالذكور فقط.

صورة وثيقة الزواج للزوجة فقط حال إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

دفع الرسوم المقررة إلكترونيا عبر الموقع الخاص بالجوازات ثم التعرف على ميعاد تسلم جواز السفر.

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طريقة استخراج جواز سفر لأول مرة 2025 .. المستندات والرسوم المطلوبة

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر

شهادة ميلاد لمن هم دون الـ16 سنة.

- 4 صور ألوان 4×6 خلفيتها بيضاء.

مستند يحدد الموقف من التجنيد الخاص بمقدم الطلب للذكور فقط.

صورة من المؤهل الدراسي في حالة إذا كانت المهنة غير مثبتة في البطاقة مع اطلاع الموظف على الأصل.

أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة بالنسبة للأطفال.

صورة من بطاقة الرقم القومي مع اطلاع الموظف على الأصل.

قسيمة الزواج + 2 صورة لإثبات اسم الزوج بالنسبة للسيدات المتزوجات.

مدة استخراج جواز السفر المستعجل

يستغرق استخراج جواز السفر في الحالة العادية بين 7: 15 يوما كحد أقصى لاستلام الجواز.

أما في حالة الطلب الفوري، فيستغرق حوالي 48 ساعة.

طريقة استخراج جواز سفر لأول مرة 2025 .. المستندات والرسوم المطلوبة

رسوم استخراج جواز السفر المستعجل

عقب دفع رسوم قدرها 1450 جنيها، يمكن استخراج جواز السفر المستعجل خلال 24 ساعة، أما جواز السفر العادي فتبلغ تكلفته 900 جنيها.

أماكن استخراج جواز السفر

تتيح الإدارة العامة للجوازات استخراج جواز سفر مميكن من خلال التوجه إلى قسم الجوازات المحدد حسب محل الإقامة، وكتابة البيانات المطلوبة وسحب نموذج 29 جوازات، وتقديم الأوراق المطلوبة للتأكد من صحتها، ثم دفع الرسوم المقررة، واستلام الإيصال وبعدها يتم استلام جواز السفر.

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