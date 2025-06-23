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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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طريقة استخراج جواز سفر إلكتروني ومستعجل 2025.. الأوراق والرسوم والمواعيد

استخراج جواز سفر
استخراج جواز سفر

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن أفضل الطرق لاستخراج جواز سفر سواء بشكل مستعجل أو عادي، في ظل اتجاه الدولة نحو تسهيل الإجراءات والتحول الرقمي. وقد أتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية المصرية إمكانية استخراج جواز سفر أو تجديده إلكترونيًا لتقليل التكدس بالمصالح الحكومية وتوفير الوقت والجهد. في هذا التقرير تستعرض «صدى البلد» خطوات استخراج جواز سفر 2025، سواء من المنزل عبر الإنترنت أو من مكاتب الجوازات، مع بيان المستندات المطلوبة والتكاليف ومواعيد الاستلام.

طريقة استخراج جواز سفر إلكتروني من بيتك

أتاحت وزارة الداخلية المصرية خدمة استخراج جواز سفر إلكتروني عبر موقعها الرسمي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1.  الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.
  2. النقر على «دليل الخدمات الحكومية» ثم اختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، ليتم تحويلك إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
  3.  إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول للحساب القائم.
  4.  تعبئة البيانات المطلوبة في طلب استخراج جواز سفر إلكتروني.
  5. إرفاق المستندات المطلوبة بشكل صحيح.
  6. دفع رسوم الخدمة إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع أونلاين.
  7.  تحديد موعد الاستلام، علمًا بأن الاستلام يتم من قبل صاحب الطلب فقط للتحقق من البيانات.

طريقة استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة

في حالة الرغبة في استخراج جواز سفر مستعجل لأول مرة، يجب اتباع هذه الخطوات:

  1.  التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي.
  2.  سحب نموذج 29 جوازات وملء البيانات بخط يد المواطن نفسه.
  3.  تقديم الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها.
  4.  دفع رسوم استخراج جواز سفر المستعجل واستلام إيصال الدفع.
  5.  الانتظار حتى استلام الجواز حسب المهلة المحددة، حيث يستغرق الجواز الفوري يومًا واحدًا، بينما الجواز العادي يستغرق أسبوعًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

لضمان سرعة إنهاء إجراءات استخراج جواز سفر، يجب تجهيز المستندات التالية:

  • بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ 16 عامًا.
  •  شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون 16 عامًا.
  • أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا لم يكن مثبتًا في بطاقة الرقم القومي.
  • ثلاث صور شخصية حديثة (6x4) بخلفية بيضاء.
  • شهادة قيد دراسي للطلبة والطالبات.
  •  شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة للذكور.
  •  قسيمة الزواج + 2 صورة للإناث لإثبات اسم الزوج في الجواز.
  •  أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة للأطفال.

مدة استخراج جواز السفر

  • تختلف مدة استخراج جواز سفر وفقًا لنوع الطلب:
  • في حالة الطلب الفوري: خلال نفس اليوم.
  • في حالة الطلب المستعجل: خلال 48 ساعة.
  • في حالة الطلب العادي: من 7 إلى 15 يومًا كحد أقصى.

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل وعادي

فيما يلي تفاصيل رسوم استخراج جواز سفر:

  • جواز السفر المستعجل: 1450 جنيهًا مصريًا، مع استلام الجواز خلال 24 ساعة.
  • جواز السفر العادي: 900 جنيه مصري، مع استلام الجواز خلال 3 إلى 7 أيام عمل.

أماكن استخراج جواز السفر

يمكن استخراج جواز سفر من خلال:

  • مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لمصلحة الجوازات وفقًا لمحل الإقامة المسجل في بطاقة الرقم القومي.
  • مصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية بالنسبة لسكان الأقاليم والمحافظات.

وينصح بالتوجه إلى المكاتب في مواعيد العمل الرسمية وتسليم المستندات المطلوبة للموظف المختص. علمًا بأن مدة صلاحية جواز السفر المصري هي 7 سنوات من تاريخ الاستخراج أو التجديد.

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