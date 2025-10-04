قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
فرنسا: رد حماس على خطة ترامب لوقف إطلاق النار "خطوة مهمة" نحو إنهاء الحرب في غزة
المفوض العام للأونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي على أنشطة الوكالة
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد أضخم مشروع ترميم دولي ومؤتمر عالمي بالأقصر.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تطلق عهدًا جديدًا لحماية حقوق الملكية في الفيديو الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي

OpenAI
OpenAI
احمد الشريف

شهدت منصة Sora التابعة لـ OpenAI في الرابع من أكتوبر 2025 تحولًا تاريخيًا في مجال إنتاج الفيديوهات الرقمية. 

فيما أعلنت الشركة عن أدوات جديدة تمنح مالكي الحقوق سلطة غير مسبوقة للتحكم باستخدام هوياتهم وشخصياتهم في مقاطع الفيديو الذكية المولدة بالذكاء الاصطناعي. 

تكتسب هذه الخطوة أهمية كبيرة في وقت اجتاحت فيه برامج الذكاء الاصطناعي الأسواق، وصار بوسع أي شخص إنتاج مؤثرات بصرية مذهلة في دقائق معدودة ما دفع إلى مخاوف واسعة بشأن انتهاك حقوق المؤلفين الأصليين والمشاهير.

تفاصيل الأدوات وآلية العمل

تتيح الأدوات الجديدة للمبدعين تقييد أو السماح باستغلال أعمالهم وشخصياتهم، بما يشمل الصور، الأصوات، أو حتى سمات شخصياتهم الافتراضية. وسترسل الشركة إشعارات عند استخدامها لأي عنصر يحمل حقوقًا لمبتكر أو فنان، مع توفير خيارات واضحة للموافقة أو الرفض.

 وتؤكد OpenAI أن النظام يضمن إزالة المحتوى المخالف تلقائيًا، ويمنع استخدام أي بيانات أو صور دون تصريح أصحابها، وهذا يعزز ثقة الجمهور في التقنية الجديدة ويقلل من النزاعات القانونية التي شهدها القطاع في الأعوام السابقة.

خطط لمشاركة الأرباح ووضع السوق المستقبلي

من ضمن المبادرات أيضًا، تعهدت الشركة بمشاركة الأرباح الناجمة عن استخدام الشخصيات والحقوق مع أصحابها. إذا وافق مالك الصورة أو الشخصية على استخدام بياناته في مقاطع فيديو مشاهدة على Sora أو المنصات الشريكة، فسيحصل تلقائيًا على نسبة متفق عليها من حصة الإعلانات والأرباح، مما سيشجع مزيدًا من صناع الفن والثقافة على التعاون مع منصات الذكاء الاصطناعي.

انعكاسات على مستقبل الإنتاج الرقمي

تعيد هذه الخطوة رسم العلاقة بين شركات التقنية وصناع المحتوى بطريقة تشاركية قائمة على الشفافية والمكاسب المتبادلة. ويرى محللون أن هذه المبادرة ستدفع منصات الذكاء الاصطناعي المنافسة لتبني إجراءات مشابهة، وربما تؤدي إلى نشوء نموذج أعمال جديد لصناعة الفيديوهات الترفيهية والتجارية حول العالم، حيث سيصبح الذكاء الاصطناعي شريكًا للابتكار لا مصدرًا لانتهاك الحقوق.

 من المتوقع مع تطور التقنية أن تشهد المنصة توسعًا في إمكانيات التوليد التفاعلي، وأن تعتمد وسائل الإعلام الكبرى هذا النهج لتطوير محتواها بالفيديو بطريقة أكثر أمانًا وابتكارًا في الفترة المقبلة.

Sora OpenAI الفيديوهات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

الرقابة المالية

الرقابة المالية: 29 مليار جنيه تعويضات نشاط التأمين في 6 أشهر

وزير الاسكان في ختام جولته

وزير الإسكان: نتابع سير مشروعات المنطقة التراثية بمصر القديمة

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: المناطق الحرة تمثل أحد أهم نماذج النجاح في منظومة الاستثمار المصرية

بالصور

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

فيديو

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد