العطيفي: تشكيل لجنتين قانونية وإعلامية للقائمة الوطنية

قال الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن إن اجتماع اليوم للقائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات النواب شهد اتفاقا من كافة الاطراف على إعلاء المصلحة الوطنية والاصطفاف لأجل الوطن وحث المواطنين على ممارسة حقهم الدستوري من خلال الإدلاء بأصواتهم البرلمانية خلال انتخابات النواب المقبلة.

وكشف العطيفي عن أنه تم تشكيل لجنتي قانونية وإعلامية للقائمة الوطنية، مشيراً إلى أن أحزاب القائمة لديها حس وطني عالي وهو ما شهدته أجواء المناقشة اليوم وتم الاتفاق على بنود اختيار مرشحي القائمة وعلى رأسها الكفاءة وحسن السمعة لكافة المرشحين.

على جانب آخر، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، إن ١٢ حزبًا من المكونات الأساسية لتحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر" وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لخوض انتخابات مجلس النواب عقدوا اجتماعًا نهائيًا اليوم للتنسيق المشترك بشأن المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية.

وأوضح مرشد في تصريح له على هامش الاجتماع المغلق الذي عقده احزاب التحالف، أن الأحزاب المشاركة اتفقت على توجيه التهنئة إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي أعادت لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، مؤكدين كذلك تقديرهم للموقف المصري المشرف تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن وحدة الأراضي العربية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن اصطفاف الأحزاب داخل التحالف يمثل نموذجًا لوحدة الجبهة الداخلية المصرية في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على ميثاق شرف انتخابي يرسخ مبادئ المنافسة الشريفة والعمل الجماعي من أجل خدمة الوطن.