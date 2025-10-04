قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتل شخص وإصابة 30 آخرين في هجوم روسي على محطة قطارات أوكرانية
موعد افتتاح المتحف الكبير رسميا.. وأسعار التذاكر للمصريين والأجانب
معجزة الحرب.. أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في نصر أكتوبر 73
نديله فرصة ونخليه يلعب هو.. تعليق ساخر من عمرو وهبة بعد تعادل الزمالك مع غزل المحلة
رئيس اقتصادية قناة السويس: تطوير الإجراءات الجمركية بجميع موانئ الهيئة
رسائل نصية.. خبر هام من الإسكان لراغبي الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم
نتنياهو: نسقت مع ترامب خطوة دبلوماسية قلبت الموازين وحماس أصبحت معزولة
بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي
خطر خفي على سطح القمر يهدد البشر مستقبلا.. ماذا سيحدث؟
ترامب يرحب بتوقف القصف الإسرائيلي مؤقتًا ويمهل "حماس" فرصة لإتمام صفقة تبادل الرهائن
نتنياهو: جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق غزة
الدفع بسيارات الإطفاء لإزالة بقعة زيت بطريق أسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو التنسيقية: اجتماع «القائمة الوطنية» يجسد التوافق بين الأحزاب

هيثم الشيخ
هيثم الشيخ

قال الدكتور هيثم الشيخ، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اجتماع «القائمة الوطنية من أجل مصر» الأول للتنسيق على انتخابات مجلس النواب 2025، جاء ليجسد حالة من التوافق الوطني والروح الإيجابية بين القوى السياسية المشاركة، مؤكدًا أن الجميع اجتمع على هدف واحد هو اختيار الأفضل لتمثيل الشعب المصري.

وأوضح الشيخ في تصريح له على هامش اجتماع التحالف الوطنى، ان اللقاء جمع ممثلي 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشهد يعكس وحدة الصف الوطني، مشيرًا إلى أن الأحزاب المختلفة — سواء المعارضة أو الموالاة — جلست على مائدة واحدة واضعة مصلحة الوطن فوق أي انتماءات أو توجهات سياسية.

ولفت إلى أن التنسيقية طرحت خلال الاجتماع مطلبًا أساسيًا يتمثل في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة في القائمة، مؤكدًا أن هذا المقترح قوبل بترحاب واسع من ممثلي الأحزاب، الذين أبدوا التزامهم بدعم مشاركة الشباب وتمكينهم من التمثيل البرلماني.

وأشار الشيخ إلى أنه سيتم عقد لقاءات تشاورية متتابعة بين الأحزاب المشاركة، من منطلق وطني مشترك، للوصول إلى الصيغة الأنسب لتشكيل القائمة الموحدة التي تعبّر عن جميع فئات المجتمع المصري.

وأكد على أن ما يحدث حاليًا يمثل رسالة واضحة للمواطن المصري بأننا أمام استحقاق انتخابي حقيقي، وقائمة وطنية تضم مختلف التيارات السياسية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة دعمًا لمسار الدولة واستقرارها .

«القائمة الوطنية من أجل مصر» «القائمة الوطنية هيثم الشيخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التحالف الوطنى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

بئر

مصرع شاب انهار عليه بئر داخل منزله في أسيوط

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

هيونداي توسان 2025

أسعار ومواصفات هيونداي توسان 2025 في السعودية

ChatGPT

دراسة: الذكاء الاصطناعي لم يحدث اضطراباً هائلاً في سوق العمل الأمريكي

One UI 8.5

قريبا في One UI 8.5 .. تحديث سامسونج يجلب سحر الذكاء الاصطناعي لإشعارات جالاكسي

بالصور

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي
من حفل زفاف نجل هانى رمزي

عربية صيني.. بي واي دي تنتج أسرع سيارة على كوكب الارض ‏

أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض
أسرع سيارة على كوكب الارض

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
إطارات السيارة
إطارات السيارة

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

فيديو

من حفل زفاف نجل هانى رمزي

بالصور ..وزير الرياضة ونجوم الفن والمشاهير يحتفلون بزفاف نجل هاني رمزي

ايمان عبد اللطيف

رفع حالة الاستعداد القصوى | ماذا يحدث في المحافظات بسبب نهر النيل ؟

اضرار اللانشون

توقفوا فورا.. أمراض خطيرة يسببها اللانشون للكبد والقولون

نجوك الفن من حفل زفاف نجل هانى رمزي

أبرزهم يسرا وإلهام شاهين .. نجوم الفن فى حفل زفاف نجل هاني رمزي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد