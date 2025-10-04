عضو التنسيقية: اجتماع «القائمة الوطنية» يجسد التوافق بين الأحزاب

قال الدكتور هيثم الشيخ، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اجتماع «القائمة الوطنية من أجل مصر» الأول للتنسيق على انتخابات مجلس النواب 2025، جاء ليجسد حالة من التوافق الوطني والروح الإيجابية بين القوى السياسية المشاركة، مؤكدًا أن الجميع اجتمع على هدف واحد هو اختيار الأفضل لتمثيل الشعب المصري.

وأوضح الشيخ في تصريح له على هامش اجتماع التحالف الوطنى، ان اللقاء جمع ممثلي 12 حزبًا سياسيًا إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مشهد يعكس وحدة الصف الوطني، مشيرًا إلى أن الأحزاب المختلفة — سواء المعارضة أو الموالاة — جلست على مائدة واحدة واضعة مصلحة الوطن فوق أي انتماءات أو توجهات سياسية.

ولفت إلى أن التنسيقية طرحت خلال الاجتماع مطلبًا أساسيًا يتمثل في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب للمشاركة في القائمة، مؤكدًا أن هذا المقترح قوبل بترحاب واسع من ممثلي الأحزاب، الذين أبدوا التزامهم بدعم مشاركة الشباب وتمكينهم من التمثيل البرلماني.

وأشار الشيخ إلى أنه سيتم عقد لقاءات تشاورية متتابعة بين الأحزاب المشاركة، من منطلق وطني مشترك، للوصول إلى الصيغة الأنسب لتشكيل القائمة الموحدة التي تعبّر عن جميع فئات المجتمع المصري.

وأكد على أن ما يحدث حاليًا يمثل رسالة واضحة للمواطن المصري بأننا أمام استحقاق انتخابي حقيقي، وقائمة وطنية تضم مختلف التيارات السياسية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة دعمًا لمسار الدولة واستقرارها .