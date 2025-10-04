السيد القصير: تحالف القائمة الوطنية وضع معايير صارمة لاختيار المرشحين

أكد السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد والمنطقة تتطلب أعلى درجات الاصطفاف الوطني، مشيرًا إلى أن استمرار التحالف الانتخابي «من أجل مصر» بعد نجاحه الكبير في مجلس الشيوخ يأتي تأكيدًا على أن مصلحة الوطن تبقى فوق أي اعتبار.

وأوضح القصير على هامش مشاركتة في الاجتماع المغلق لتحالف القائمة الوطنية «من أجل مصر» التنسيقي لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، أن هذا التحالف هو تحالف انتخابي بحت، هدفه التنسيق المشترك بين القوى والأحزاب السياسية استعدادًا للاستحقاق البرلماني، مع التأكيد على الدعم الكامل للقيادة السياسية في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات معقدة، خاصة على صعيد القضية الفلسطينية.

ودعا القصير الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن ممارسة الحق الدستوري في اختيار من يمثلهم هو ركيزة أساسية في بناء دولة قوية حديثة.

وأضاف أن التحالف وضع ضوابط ومعايير دقيقة لاختيار المرشحين، من أبرزها الكفاءة والقدرة على التفكير خارج الصندوق في معالجة القضايا الوطنية والمجتمعية.

وأشار أمين عام حزب الجبهة الوطنية إلى أنه تم الاتفاق على استمرار عمل اللجنة الإعلامية والتحالفية واللجنة الاستشارية لمتابعة التنسيق والتجهيزات اللازمة حتى اكتمال الاستحقاق الانتخابي بنجاح.