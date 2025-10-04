مجدي مرشد: أحزاب القائمة الوطنية اتفقت على ميثاق شرف انتخابي يرسخ مبادئ المنافسة الشريفة

قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، إن ١٢ حزبًا من المكونات الأساسية لتحالف القائمة الوطنية "من أجل مصر" وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لخوض انتخابات مجلس النواب عقدوا اجتماعًا نهائيًا اليوم للتنسيق المشترك بشأن المرحلة المقبلة من العملية الانتخابية.

وأوضح مرشد في تصريح له على هامش الاجتماع المغلق الذي عقده احزاب التحالف، أن الأحزاب المشاركة اتفقت على توجيه التهنئة إلى الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ٥٢ لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي أعادت لمصر والأمة العربية العزة والكرامة، مؤكدين كذلك تقديرهم للموقف المصري المشرف تجاه القضية الفلسطينية والدفاع عن وحدة الأراضي العربية

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن اصطفاف الأحزاب داخل التحالف يمثل نموذجًا لوحدة الجبهة الداخلية المصرية في مواجهة التحديات، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على ميثاق شرف انتخابي يرسخ مبادئ المنافسة الشريفة والعمل الجماعي من أجل خدمة الوطن.

وأكد مرشد أنه تم الاتفاق أيضًا على استمرار عمل اللجنة الانتخابية والإعلامية للتحالف، مع عقد لقاءات دورية بين الأحزاب حتى بعد انتهاء الانتخابات لتعزيز التعاون وتوحيد الصف الوطني خلال الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي ختام كلمته، دعا الدكتور مجدي مرشد المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات، والتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم بإرادتهم الحرة، دعمًا لمسيرة الديمقراطية وبناء الدولة المصرية الحديثة.