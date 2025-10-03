أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق ميزة جديدة على تطبيق ثريدز – المنافس المباشر لمنصة “إكس” (تويتر سابقا) – تحت اسم “المجتمعات”، وهي خاصية تهدف إلى تغيير طريقة استخدام التطبيق بشكل جذري، ويأتي هذا التحديث مع تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريا على Threads حاجز 400 مليون مستخدم.



تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول



حقق تطبيق Sora الجديد من شركة OpenAI، المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، انتشارا واسعا منذ لحظة إطلاقه، على الرغم من أنه متاح حاليا فقط عبر الدعوات ومقتصر على المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا.

أعلنت شركة بيربلكستي Perplexity، الناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي عن إتاحة متصفحها الجديد Comet لجميع المستخدمين حول العالم مجانا، في خطوة تهدف إلى منافسة المتصفحات الكبرى مثل جوجل كروم والمتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Dia من The Browser Company، وذلك قبل إطلاق متصفح OpenAI المنتظر.



بعد صفقة أسهم ضخمة.. OpenAI تصبح الشركة الخاصة الأعلى قيمة في العالم



كشفت وكالة "بلومبرج"، أن شركة OpenAI باعت أسهما بقيمة 6.6 مليار دولار كانت مملوكة لموظفين حاليين وسابقين، في صفقة غير تقليدية دفعت بتقييم الشركة إلى مستوى قياسي بلغ 500 مليار دولار، لتصبح بذلك أعلى شركة خاصة من حيث القيمة السوقية في التاريخ.

في محاولة لفهم آلية تفكير الذكاء الاصطناعي، أجرى فريق بحثي من جامعة كامبريدج تجربة فريدة على روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، مستخدمين لغزا رياضيا قديما يعود إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون يعرف بـ “مضاعفة مساحة المربع”.

سلسلة شاومي 17 تحقق مليون عملية بيع في أسبوع واحد

أعلنت شركة شاومي عن تحقيق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 17 إنجازا كبيرا في المبيعات، حيث تجاوزت حاجز المليون وحدة مباعة خلال أيام قليلة من إطلاقها في الصين أواخر الشهر الماضي، وفقا لما كشفه رئيس الشركة "لو ويبينج" عبر منصة Weibo.

حصلت سلسلة هواتف هواوي الجديدة Mate 80، التي تضم الطرازات Mate 80 وMate 80 Pro وMate 80 Pro+، على اعتماد رسمي للبيع في السوق الصينية، وفقا لما كشفت عنه الوثائق التنظيمية.

لحجب الشاشة عن الغرباء.. سامسونج تطور ميزة ثورية في Galaxy S26 Ultra

كشفت تسريبات جديدة عن ميزة مبتكرة تعمل سامسونج على تطويرها ضمن واجهة One UI 8.5، تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين من أعين المتطفلين في الأماكن العامة، دون الحاجة إلى استخدام واقيات شاشة خاصة.