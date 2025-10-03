قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
وزير السياحة والآثار يفتتح مقبرة أمنحوتب الثالث بوادي الملوك ..غدا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

ثريدز يفاجئ العالم بـ المجتمعات.. ميزة جديدة منافسة لـ إكس
 

أعلنت شركة ميتا، عن إطلاق ميزة جديدة على تطبيق ثريدز – المنافس المباشر لمنصة “إكس” (تويتر سابقا) – تحت اسم “المجتمعات”، وهي خاصية تهدف إلى تغيير طريقة استخدام التطبيق بشكل جذري، ويأتي هذا التحديث مع تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريا على Threads حاجز 400 مليون مستخدم.
 

تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول


حقق تطبيق Sora الجديد من شركة OpenAI، المتخصص في إنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، انتشارا واسعا منذ لحظة إطلاقه، على الرغم من أنه متاح حاليا فقط عبر الدعوات ومقتصر على المستخدمين في الولايات المتحدة وكندا.


بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
 

أعلنت شركة بيربلكستي Perplexity، الناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي عن إتاحة متصفحها الجديد Comet لجميع المستخدمين حول العالم مجانا، في خطوة تهدف إلى منافسة المتصفحات الكبرى مثل جوجل كروم والمتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Dia من The Browser Company، وذلك قبل إطلاق متصفح OpenAI المنتظر.


بعد صفقة أسهم ضخمة.. OpenAI تصبح الشركة الخاصة الأعلى قيمة في العالم
 

كشفت وكالة "بلومبرج"، أن شركة OpenAI باعت أسهما بقيمة 6.6 مليار دولار كانت مملوكة لموظفين حاليين وسابقين، في صفقة غير تقليدية دفعت بتقييم الشركة إلى مستوى قياسي بلغ 500 مليار دولار، لتصبح بذلك أعلى شركة خاصة من حيث القيمة السوقية في التاريخ.

ذكاء يتفوق على أفلاطون.. ChatGPT يحل لغزا عمره 2400 سنة

 

في محاولة لفهم آلية تفكير الذكاء الاصطناعي، أجرى فريق بحثي من جامعة كامبريدج تجربة فريدة على روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، مستخدمين لغزا رياضيا قديما يعود إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون يعرف بـ “مضاعفة مساحة المربع”.

سلسلة شاومي 17 تحقق مليون عملية بيع في أسبوع واحد

أعلنت شركة شاومي عن تحقيق سلسلة هواتفها الجديدة Xiaomi 17 إنجازا كبيرا في المبيعات، حيث تجاوزت حاجز المليون وحدة مباعة خلال أيام قليلة من إطلاقها في الصين أواخر الشهر الماضي، وفقا لما كشفه رئيس الشركة "لو ويبينج" عبر منصة Weibo.

هواوي تطلق سلسلة Mate 80 قريبا لمنافسة آيفون 17

حصلت سلسلة هواتف هواوي الجديدة Mate 80، التي تضم الطرازات Mate 80 وMate 80 Pro وMate 80 Pro+، على اعتماد رسمي للبيع في السوق الصينية، وفقا لما كشفت عنه الوثائق التنظيمية.

لحجب الشاشة عن الغرباء.. سامسونج تطور ميزة ثورية في Galaxy S26 Ultra

كشفت تسريبات جديدة عن ميزة مبتكرة تعمل سامسونج على تطويرها ضمن واجهة One UI 8.5، تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين من أعين المتطفلين في الأماكن العامة، دون الحاجة إلى استخدام واقيات شاشة خاصة.

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

