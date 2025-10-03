قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تجميد أصول وحسابات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تركيا
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
فرحة مصر.. وزارة الثقافة تطلق 500 فعالية للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر
آليات إصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال .. اعرف التفاصيل
الأونروا : لا يزال وصول الفلسطينيين للغذاء والماء محدوداً
بعد الإطاحة بالأسد.. سوريا تستعد لأول انتخابات برلمانية
حماس: الحركة تحتاج إلى بعض الوقت لدراسة خطة ترامب بشأن غزة
الأونروا تنتصر.. القضاء الأمريكي ينحاز لدور الأمم المتحدة في غزة
إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد
استطلاع : 66% من الإسرائيليين يؤيدون مقترح ترامب لوقف الحرب على غزة
تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا رغم قيود الوصول
اللواء حسن راشد: حرب الاستنزاف مهدت الطريق لنصر أكتوبر.. وأسقط طائرات العدو خلال اليوم الأول من الحرب
بمساعد ذكي يعمل في الخلفية.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة بيربلكستي Perplexity، الناشئة في مجال البحث بالذكاء الاصطناعي عن إتاحة متصفحها الجديد Comet لجميع المستخدمين حول العالم مجانا، في خطوة تهدف إلى منافسة المتصفحات الكبرى مثل جوجل كروم والمتصفحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Dia من The Browser Company، وذلك قبل إطلاق متصفح OpenAI المنتظر.

مساعد ذكي يرافقك أثناء التصفح 

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، تعد الميزة الأساسية في Comet هي “المساعد الجانبي” الذي يظهر بجانب صفحات الويب ليساعد المستخدم في تلخيص المحتوى، الإجابة عن الأسئلة، تنظيم المعلومات، وحتى التنقل داخل الصفحات. 

وقد تم إطلاق المتصفح لأول مرة قبل ثلاثة أشهر لمشتركي خطة Max التي تبلغ 200 دولار شهريا، ومنذ ذلك الحين انضم ملايين المستخدمين إلى قائمة الانتظار لتحميله.


منافسة شرسة تتطلب أداء موثوقا 

ومع احتدام المنافسة، يتعين على بيربلكستي إثبات أن قدرات Comet في تنفيذ المهام تعمل بكفاءة، إذ أن المستخدمين لن يتخلوا عن متصفحاتهم المعتادة ما لم يحقق المتصفح الجديد فوائد إنتاجية ملموسة.
 

مزايا للمستخدمين المجانيين والمشتركين 

وبالنسبة للمستخدمين المجانيين، يظل المساعد الجانبي هو الميزة الأساسية في متصف Comet، إلى جانب أدوات أخرى مثل:


- Discover: والتي توفر توصيات مخصصة للأخبار والمحتوى
- Spaces: لتنظيم المشاريع
- Shopping: مقارنة الأسعار والعثور على العروض
- Travel: معلومات عن الوجهات والرحلات والإقامة
- Finance: أدوات للميزانية وتتبع النفقات
- Sports: تحديثات المباريات والأخبار الرياضية
 

أما مشتركو خطة Max، فيحصلون على نماذج ذكاء اصطناعي عالية الأداء، ومساعد بريد إلكتروني ينظم الرسائل، يكتب الردود بنبرة المستخدم، ويجدول الاجتماعات، ويجيب عن الأسئلة المتعلقة بالبريد.


المساعد الخلفي

كشفت بيربلكستي أيضا عن ميزة جديدة لمشتركي Max وهي “المساعد الخلفي”. الذي وصفه الرئيس التنفيذي “أرافيند سرينيفاس” بأنه “فريق من المساعدين يعمل لصالحك” ويمكن التحكم فيه من لوحة مركزية تشبه “مركز القيادة”.


يقوم هذا المساعد بتنفيذ مهام متعددة في الخلفية أثناء انشغال المستخدم أو حتى أثناء تحضيره لوجبة خفيفة، على سبيل المثال، يمكن تكليفه بإرسال بريد إلكتروني، إضافة أرخص تذاكر لحفل موسيقي إلى سلة الشراء، والبحث عن أفضل رحلة مباشرة في تاريخ محدد، كما يمكن للمستخدم متابعة تقدم المهام والتدخل عند الحاجة، كما يتم إعلامه عند اكتمال المهمة.


Comet Plus بديل ذكي لـ Apple News 

 

يمكن للمستخدمين المجانيين الاشتراك في خدمة Comet Plus مقابل 5 دولارات شهريا، وهي منتج قادم يهدف لتقديم تجربة إخبارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أما مشتركو Pro تبلغ تكلفة الاشتراك 20 دولارا شهريا، وMax فسيحصلون على Comet Plus تلقائيا.
 

