واتساب يطلق تحديثات جديدة تشمل خلفيات ذكية بتقنية الذكاء الاصطناعي

كشفت واتساب عن مجموعة من الميزات التي تم إضافتها مؤخرا لتوفير خيارات أكثر تساعد المستخدمين على التواصل داخل التطبيق، وتشمل تحديثات في مشاركة الصور، وسمات جديدة للدردشة، ومسح الوثائق، وخلفيات فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمزيد.

واتساب يطلق مجموعة من الميزات الجديدة لتعزيز تجربة المستخدم

أصبح بإمكان المستخدمين الآن مشاركة صور Live Photos على نظام iOS وصور Motion Photos على أندرويد داخل تطبيق واتساب، وهذه الصور المتحركة التي تظهر حركة طفيفة عند الضغط المطول عليها، مما يضيف طريقة جديدة وممتعة لمشاركة المحتوى.

كما أكدت واتساب توفر سمات الدردشة الجديدة المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي من ميتا لجميع المستخدمين.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين توليد سمات دردشة مخصصة من خلال وصف الصورة التي يرغبون بها، ليقوم الذكاء الاصطناعي بإنشائها وتوفير إمكانية تعديلها حسب الرغبة.

يمكن الوصول لهذه الخاصية عبر الإعدادات > الدردشة > السمة الافتراضية > الإنشاء باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولا تقتصر الميزة على سمات الدردشة فقط، بل يمكن للمستخدمين أيضا توليد خلفيات فريدة لمكالمات الفيديو باستخدام نفس تقنية الذكاء الاصطناعي، مما يتيح وضع المستخدم في بيئات مميزة أو تجربة أجواء جديدة، مع إمكانية إضافة خلفيات ذكية عند التقاط الصور والفيديوهات مباشرة داخل الدردشات.

كما قدمت واتساب حزم ملصقات جديدة مثل Fearless Bird وVacation لتوفير طرق أكثر للتعبير عن الذات، وأصبح البحث عن مجموعات الدردشة أسهل، حيث يمكن للمستخدم البحث عن شخص معين في علامة تبويب الدردشات ليظهر له المجموعات المشتركة التي ينتمي إليها هذا الشخص.

أخيرا، أضافت واتساب ميزة مسح الوثائق على نظام أندرويد، بعدما كانت قد أطلقتها سابقا على iOS في أبريل الماضي.

مع هذه التحديثات، أصبحت هذه الميزات متاحة في أحدث نسخة من التطبيق، مما يرفع من مستوى التفاعل والخصوصية والإبداع في التواصل عبر واتساب.