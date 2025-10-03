قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد خفض الفائدة.. شهادات ادخار بنك مصر لأفضل استثمار
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير
الميزانية مناسبة.. سامح حسين: فيلم استنساخ يناقش قضية تمس مستقبل المجتمع
اليوم.. الأهلي يواجه مسار في بطولة دوري سيدات الكرة
أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-10-2025
ما مدى احتمالية غرق أراضى طرح النهر؟.. تحذيرات عاجلة في الدلتا وخبير يوضح التفاصيل
مؤشر خطير.. جليد يعكس تسارع الاحتباس الحراري العالمي| ما القصة؟
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة اليوم من الجامع الأزهر
الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم
أزهري: الدفاع عن الأوطان شرف ديني وواجب مقدس
سامح حسين يكشف كواليس اعتراض الرقابة على فيلم استنساخ
ذكاء يتفوق على أفلاطون.. ChatGPT يحل لغزا عمره 2400 سنة

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

في محاولة لفهم آلية تفكير الذكاء الاصطناعي، أجرى فريق بحثي من جامعة كامبريدج تجربة فريدة على روبوت الدردشة الشهير ChatGPT، مستخدمين لغزا رياضيا قديما يعود إلى الفيلسوف اليوناني أفلاطون يعرف بـ “مضاعفة مساحة المربع”.

ChatGPT يحل لغزا رياضيا عمره 2400 عام

يتمثل التحدي في تعليم شخص ما كيفية مضاعفة مساحة مربع دون معرفة رياضية مسبقة، حيث قد يظن البعض أن الحل يكمن في مضاعفة طول أضلاع المربع، وهو تصور خاطئ. 

أشار أفلاطون إلى أن التوجيه الصحيح – أو ما يعرف اليوم بـ "التوجيهات النصية" – يمكن أن يقود إلى الحل السليم، وهو جعل أضلاع المربع الجديد مساوية لطول قطر المربع الأصلي.

ChatGPT يبتكر حلا لمعضلة تاريخية



لكن المفاجأة التي رصدها الباحثون كانت أن ChatGPT لم يكتف باسترجاع الحل الكلاسيكي المعروف، بل بدا وكأنه يتعامل مع المسألة بأسلوب يشبه المتعلم أو الباحث.

ووفقا لما قاله الدكتور ناداف ماركو، الباحث الزائر في جامعة كامبريدج: “عندما نواجه مشكلة جديدة، فإننا غالبا ما نجرب حلولا بناء على خبراتنا السابقة، وهذا ما بدا أن ChatGPT يفعله أيضا”.

وفي بداية التجربة، قدم ChatGPT حلا جبريا لم يكن معروفا في زمن أفلاطون، لكنه لم يكن دقيقا تماما، وعندما عبر الباحثون عن خيبة أملهم لعدم تقديمه حلا “أنيقا ودقيقا”، استطاع النموذج أن يعود ويقدم الحل الهندسي الكلاسيكي.

وقال البروفيسور أندرياس ستليانيدس، أستاذ تعليم الرياضيات في كامبريدج: “لو كان يعتمد فقط على الذاكرة، لكان استرجع الحل الكلاسيكي مباشرة. لكنه بدلا من ذلك، بدا وكأنه يتبع نهجا خاصا به”.

وتشير نتائج الدراسة إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT تجمع بين استرجاع البيانات والتفكير اللحظي لحل المشكلات، وأن التوجيه المناسب يمكن أن يساعدها على الوصول إلى الحل بطريقة مشابهة للبشر.

ونشرت الدراسة في المجلة الدولية لتعليم الرياضيات في العلوم والتكنولوجيا، تحت عنوان: “استكشاف طبيعة المعرفة الرياضية لدى ChatGPT”.

