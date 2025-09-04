قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

لحماية المراهقين.. ChatGPT يطلق أدوات رقابة أبوية جديدة

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI عن خطط جديدة تمنح الآباء إشرافا أوسع على كيفية استخدام أبنائهم المراهقين لتطبيق ChatGPT، وذلك في خطوة تأتي بعد أول دعوى قضائية رفعت ضد الشركة بشأن وفاة مراهق يزعم أن المنصة لعبت دورا في انتحاره.

وقالت الشركة في مدونتها إن التحديثات المرتقبة ستمكن الآباء خلال الأسابيع المقبلة من:

- ربط حساباتهم بحسابات أبنائهم.

- وضع قواعد مناسبة للفئة العمرية تخص إجابات ChatGPT.

- إدارة خصائص مثل الذاكرة وسجل المحادثات.

- تلقي إشعارات إذا كشف التطبيق عن علامات “ضائقة شديدة” لدى المراهق أثناء استخدامه.

وتعد هذه المرة الأولى التي يسمح فيها للمنصة بإشعار شخص بالغ حول محادثات القصر، استجابة لمطالب بعض الأسر القلقة من قدرة الذكاء الاصطناعي على التعامل وحده مع الأزمات النفسية.

خلفية الدعوى القضائية

تأتي هذه الإجراءات؛ بعد أن أقام والدان من كاليفورنياـ دعوى ضد OpenAI، مؤكدين أن ChatGPT قدم لابنهما البالغ 16 عاما نصائح خطيرة شجعته على إنهاء حياته، من بينها المساعدة في صياغة رسالة انتحار وتفاصيل تقنية حول تنفيذ العملية، رغم أن المنصة زودته أيضا بأرقام خطوط النجدة.

تعزيز أدوات الأمان

أوضحت الشركة أن التحديثات ستركز على منع انهيار أدوات الحماية في المحادثات الطويلة، حيث أظهرت التجارب أن المنصة قد تلتزم بالمعايير الأمنية في البداية، ثم تنحرف عنها مع مرور الوقت.

وأكدت أن النسخة الأخيرة GPT-5 جاءت بقيود جديدة؛ لضمان عدم تقديم إجابات ضارة، وأنها ستعتمد خلال الـ 120 يوما المقبلة على نماذج الاستدلال التي تستهلك وقتا أطول لفهم السياق، وتظهر التزاما أكبر بالإرشادات الأمنية.

ردود وانتقادات

من جهته، قال “جاي إدلسون” محامي أسرة المراهق، إن ما تعلنه الشركة "وعود مبهمة" لا ترقى لمستوى المسؤولية، داعيا الرئيس التنفيذي سام ألتمان إما إلى تأكيد أن المنتج آمن، أو سحبه فورا من السوق.

أما "ألتمان" فقد أقر، في منشورات سابقة، أن الناس باتوا يطورون علاقة "أقوى وأكثر خصوصية" مع الروبوتات الذكية مقارنة بأي تقنية سابقة، وهو ما يثير قلقا بشأن اعتماد البعض على ChatGPT في قرارات حياتية حساسة.

مجلس خبراء للصحة النفسية

وأعلنت الشركة أنها ستستعين بـ “مجلس خبراء الرفاهية”، والذي يضم مختصين في الصحة النفسية، وتطوير الشباب، والتفاعل بين الإنسان والحاسوب؛ للمساعدة في وضع الأولويات وتصميم أنظمة أمان مستقبلية.

OpenAI أدوات الرقابة الأبوية إدارة حسابات ChatGPT حماية المراهقين على الإنترنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

