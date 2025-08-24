بدائل مميزة لـ ChatGPT.. أدوات ذكاء اصطناعي تناسب مختلف الاحتياجات

- بدائل لـ ChatGPT تستحق التجربة في 2025

رغم أن شات جي بي تي ChatGPT يعد أحد أبرز روبوتات المحادثة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بفضل قدراته القوية في المحادثة وتوليد النصوص والترجمة، إلا أنه ليس الخيار الوحيد المتاح في السوق، فقد ظهرت العديد من المنصات والتطبيقات المشابهة التي تقدم ميزات متنوعة تناسب احتياجات المستخدمين المختلفة.

سواء كنت تبحث عن بديل بسبب قيود على ChatGPT أو بهدف اكتشاف أدوات جديدة، إليك أبرز بدائل شات جي بي تي التي تستحق التجربة في 2025.

أبرز بدائل ChatGPT التي تستحق التجربة في 2025

1. Copilot: الأفضل لمستخدمي ويندوز:

روبوت المحادثة التابع لشركة مايكروسوفت، المعروف باسم Copilot (سابقا Bing Chat)، يعتمد على GPT-4 ويعمل بالتكامل مع محرك بحث Bing، مما يمنحه إمكانية الوصول المستمر إلى الإنترنت للحصول على نتائج محدثة.

يتيح Copilot رفع الملفات واختيار وضع “الاستجابة السريعة” أو “التفكير العميق”، إلى جانب ميزة Copilot Daily التي تقدم ملخصا إخباريا يوميا بصوت قابل للاختيار، كما يدعم ميزة Pages التي تسمح بتحويل المحادثات إلى محتوى تفاعلي يمكن تعديله ومشاركته.

Copilot

2. iAsk.AI : الأفضل كمحرك بحث بالذكاء الاصطناعي:

يركز هذا الموقع على تصفية مصادر البحث بحسب نوعها، مثل المنتديات، المصادر الأكاديمية، الأخبار، والكتب.

ما عليك سوى كتابة سؤالك، واختيار الفئة، وتحديد طول الإجابة.

ويضم أيضا أداة Summary التي تحول النصوص الطويلة إلى نقاط مختصرة، سواء من نص مكتوب أو رابط.

iAsk.AI

3. Gemini : الأفضل لمستخدمي خدمات جوجل:

روبوت المحادثة من جوجل، المعروف باسم Gemini، يقدم تجربة سهلة وسلسة، ويدعم تحليل الصور، توليد النصوص، المساعدة البرمجية، وميزات أخرى مثل:

- تحويل الرد إلى رسالة Gmail أو مستند جوجل

- إضافة مواعيد إلى تقويم جوجل عبر صورة

- تثبيت المحادثات

- قراءة النتائج صوتيا

- مشاركة المحادثة عبر رابط

- توليد الصور

- اختيار رد مختلف دون إعادة كتابة السؤال

Gemini

4. Bagoodex : الأفضل لتجربة عدة نماذج ذكاء اصطناعي:

يعمل كمنصة تجمع عدة روبوتات محادثة من شركات مختلفة مثل OpenAI وAnthropic وCharacter.ai وغيرها، يمكن استخدامه لتوليد أسماء مواقع، ترجمة نصوص، كتابة شعر، التخطيط للرحلات، إنشاء صور، وحل مسائل رياضية.

تتيح الحسابات المجانية ميزات أساسية وصورتين، بينما تتيح الخطط المدفوعة مزايا متقدمة.

Bagoodex

5. Character.AI : الأفضل للمحادثات الشخصية مع شخصيات مشهورة أو خيالية:

تتيح هذه المنصة الدردشة مع روبوتات تمثل شخصيات مشهورة أو خيالية مثل شكسبير، آينشتاين، أو شخصيات من الأفلام والألعاب، كما يمكن استخدامها كمساعد نفسي، مخطط رحلات، مدرب روحي، أو دليل لتعلم اللغات.

يمكنك أيضا تصميم شخصيتك الخاصة ومشاركتها، مع إمكانية إضافة أصوات من مقاطع قصيرة.

Character.AI

6. Phind : الأفضل لتعلم البرمجة:

يعتمد على الإنترنت لتقديم مساعدة برمجية محدثة، مع إمكانية تجاهل نتائج البحث والتركيز على الإجابة فقط.

يدعم رفع الصور وإنشاء حسابات لتفعيل وضع البرمجة.

مناسب للمبتدئين والمهتمين بتطوير مهاراتهم البرمجية، وهو مجاني مع خيارات مدفوعة.

Phind

7. ChatPDF : الأفضل لطرح الأسئلة على ملفات PDF:

هو أداة ممتازة لتحليل مستندات PDF الطويلة، قم فقط برفع الملف أو لصق رابط، وابدأ بطرح أسئلتك، وستحصل على إجابات دقيقة مستندة إلى محتوى المستند، يدعم حتى 120 صفحة يوميا مجانا، ويدعم مستندات أكبر وخيارات غير محدودة في الخطط المدفوعة.

ChatPDF

8. Flawlessly.ai : الأفضل لتصحيح القواعد اللغوية:

تركز هذه الأداة المجانية على تحسين النصوص لغويا،

ببساطة الصق النص، واختر نمط الكتابة (رسمي، غير رسمي...)، وستحصل على نسخة مصححة فورا، هي أداة مثالية لمن يتعلم اللغة أو يرغب في تحسين كتاباته بسرعة.

Flawlessly.ai

9. Copy.ai : الأفضل لتلخيص المحتوى الطويل:

لا يقتصر على التلخيص فقط، بل يقدم أدوات عديدة لكتابة وصف المحتوى، الأفكار التسويقية، وحتى بطاقات التهنئة.

من أبرز ميزاته:

- إدخال روابط مباشرة لتلخيص المقالات

- دعم مستندات Word وPDF

- توليد محتوى يتناسب مع هوية العلامة التجارية

- خطة مجانية محدودة، وخطط مدفوعة تشمل أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي

Copy.ai

10. Writesonic : الأفضل للمساعدة في كتابة المحتوى:

منصة قوية تستهدف صناع المحتوى، وتوفر:

- الوصول إلى الإنترنت عبر جوجل

- أدوات للكتابة، الترجمة، توليد الصور، وتحليل السيو

- التوافق مع Zapier وWordPress

- تصدير المحتوى إلى DOCX

- مدقق انتحال Plagiarism Checker

- دعم مستندات وصوتيات وروابط

الخطة المجانية تقدم GPT-3.5 بميزات محدودة، والخطط المدفوعة توسع الإمكانيات.

Writesonic

11. AnonChatGPT : الأفضل لاستخدام ChatGPT دون حساب:

لمن يبحث عن خصوصية أكبر، هذه الأداة تسمح باستخدام نموذج GPT-3 دون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

لا يتم حفظ المحادثات، وتبدأ جلسة جديدة عند تحديث الصفحة.