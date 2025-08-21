منافس شرس في الأفق.. هل Manus هو البديل الأقوى لـ ChatGPT؟

كشفت شركة Butterfly Effect، الناشئة التي تقف وراء منصة الذكاء الاصطناعي Manus، لأول مرة عن أرقام أدائها المالي، لتعلن عن معدل إيرادات سنوية يصل إلى 90 مليون دولار، وفقا لما أعلنه الشريك المؤسس “بيك جي” خلال فعالية في سنغافورة.

ويأتي معظم هذا الدخل من منصة Manus، وكيل الذكاء الاصطناعي الرئيسي للشركة، على الرغم من أن منتجات أقدم مثل Monica لا تزال تساهم في الإيرادات.

ويعد هذا الرقم دليلا واضحا على أن Manus لم تعد مجرد مشروع يركب موجة الذكاء الاصطناعي، بل أصبحت نشاطا تجاريا جادا يلفت أنظار المستثمرين والمحللين على حد سواء.

وباتت الشركة تقارن الآن ببعض من أكبر الأسماء في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI المدعومة من مايكروسوفت، وجوجل، وAnthropic، ورغم أن Butterfly Effect لا تزال غير معروفة على نطاق واسع، فإن وتيرة الإيرادات تضعها بوضوح في دائرة المنافسة مع رواد هذا القطاع سريع النمو.





منصة Manus AI

ما هي Manus AI؟

منصة Manus AI هي وكيل ذكي مستقل طورته شركة Butterfly Effect وأطلق رسميا في مارس 2025، تهدف إلى تجاوز مجرد الرد على الأسئلة، فهي أداة تخطط، تنفذ، وتسلم المهام الكاملة دون تدخل مستمر من المستخدم.

تعد الميزة الأساسية هي الذكاء الذاتي الكامل، فبدلا من إعطاء إجابة وحيدة وتنتهي المهمة، تقوم Manus بتفكيك الطلبات المعقدة إلى خطوات صغيرة، وتكلف بها “وكلاء فرعيين”، ثم تنطلق تلقائيا من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.

خصائص منصة Manus AI

- الاستقلال الكامل: تنفيذ المهام من التخطيط إلى الإخراج دون تدخل مستمر.

- إنشاء متعدد الصيغ: من العروض التقديمية إلى الجداول والمستندات والرموز والمرئيات، في سير عمل واحد.

- الوصول إلى الإنترنت والبيانات: البحث، جمع البيانات، تحليلها، وتنسيق النتائج تلقائيا.

- إدارة المهام التكيفية: تقسيم المشاريع الكبيرة إلى مهام فرعية وتوزيعها على وكلاء متخصصين داخليا.

- ذاكرة مستمرة: للحفاظ على الاتساق في الأسلوب والدقة ضمن المشروع الواحد.

- تكامل أدوات خارجي: دعم تشغيل الأكواد، الربط مع واجهات API، واستخدام موارد خارجية عند الحاجة.

تجربة الاستخدام

- بدء الاستخدام سهل للغاية، عبر تسجيل الحساب يتم عبر البريد الإلكتروني أو حساب جوجل، بعد تسجيل الدخول، تظهر واجهة شبيهة بتطبيقات الدردشة الشهيرة مثل ChatGPT، مع شريط جانبي أنيق يعرض سجل المهام وروابط الوصول السريع.

- تقدم Manus وظائفها بشكل واضح: إنشاء العروض، بناء الجداول، كتابة المستندات، وإنشاء الأكواد أو الرسوم. لا حاجة للتخمين — كل شيء في متناولك منذ اللحظة الأولى.

توفر Manus تجربة مجانية تسمح بعدد محدد من المهام قبل الوصول إلى الحاجز المدفوع. لكن الخطة المجانية سخية بما يكفي لاختبار القدرات الحقيقية. وهناك نظام إحالات يمنح المستخدم رصيدا إضافيا عند دعوة الآخرين.