الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

من الصوت إلى الإبداع.. 10 خصائص مذهلة في ChatGPT 5

شات جي بي تي
شات جي بي تي
شيماء عبد المنعم

أطلقت شركة OpenAI رسميا إصدارها الجديد ChatGPT 5، في خطوة تمثل نقلة نوعية في عالم المساعدات الذكية، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد أداة للرد على الأسئلة، بل بات شريكا متفاعلا في الحياة اليومية، قادرا على تبسيط المهام، تنشيط الإبداع، والمشاركة في الوقت الفعلي.

يجمع الإصدار الجديد بين قدرات متقدمة وواجهة مخصصة للمستخدم، ويقدم مجموعة واسعة من الميزات، أبرزها: الدردشة الصوتية الفورية، مشاركة الشاشة، تحرير الصور، إنشاء GPT مخصص، وتكامل شامل مع تطبيقات الإنتاجية مثل Gmail وNotion.

كما يوفر ChatGPT 5 أدوات تعزز الخصوصية مثل التحكم في الذاكرة والمحادثات المؤقتة، إلى جانب خصائص لتخصيص التعليمات، وقوالب جاهزة لتنظيم سير العمل، ووضعية Canvas للتعاون في الكتابة، مما يجعله مثاليا للفرق والمبدعين.

ومن أبرز ما يميز الإصدار، إمكانية إنشاء نماذج GPT خاصة دون الحاجة لأي معرفة برمجية، بالإضافة إلى تقنيات استدعاء متقدمة للحصول على إجابات دقيقة وعميقة، وبفضل هذه التحديثات، يتحول ChatGPT 5 من مجرد مساعد افتراضي إلى منصة متكاملة للإنتاجية والإبداع، تدعم المستخدم في مختلف مجالات الحياة والعمل.

ChatGPT 5 

أبرز 10 مزايا في ChatGPT 5


1. دردشة صوتية فورية ومشاركة الشاشة:

يتيح ChatGPT 5 التواصل السلس عبر الدردشة الصوتية الحية، مما يوفر تفاعلا بدون استخدام اليدين، وهو مثالي أثناء تعدد المهام أو في المحادثات غير الرسمية، كما توفر خاصية مشاركة الشاشة إمكانية التعاون البصري، سواء لشرح فكرة أو مراجعة مستند أو تقديم إرشاد مباشر، وبدعم لغات متعددة، يسهل التواصل العالمي وتعلم اللغات أو حتى السفر.

2. تحرير الصور وإنشاؤها داخل المنصة:

أصبح بإمكان المستخدمين تعديل الصور أو تصميمها مباشرة داخل الواجهة، مما يسهل إنشاء محتوى بصري مثل تصاميم وسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية دون الحاجة لاستخدام برامج خارجية، توفير للوقت وتحسين لسير العمل الإبداعي.

3. تكامل سلس مع التطبيقات:

يوفر ChatGPT 5 تكاملا مع تطبيقات شائعة مثل Gmail، Google Drive، Slack، وNotion، يمكنك تلخيص رسائل البريد، البحث عن ملفات، أو توحيد البيانات من دون مغادرة الواجهة، هذه الميزة تزيل العقبات اليومية وتزيد الإنتاجية بشكل ملموس.

4. تعزيز ضوابط الخصوصية:

يوفر الإصدار الجديد تحكما أفضل بخصوصيتك من خلال زر ذاكرة يمكن تشغيله أو تعطيله حسب الرغبة، كما تتيح المحادثات المؤقتة إمكانية التفاعل دون تخزين المعلومات، هذه الميزات تضمن الحفاظ على خصوصيتك وبياناتك الحساسة.

5. إعدادات مخصصة لتجربة شخصية:

من خلال “التعليمات المخصصة”، يمكنك توجيه الذكاء الاصطناعي حسب احتياجاتك، سواء في مجال التربية، التخطيط المالي، أو تطوير البرمجيات، بذلك تصبح الإجابات أكثر دقة وملاءمة لك شخصيا.

6. تنظيم المهام عبر قوالب العمل:

توفر قوالب العمل الجاهزة تنظيما فعالا للمشاريع، سواء كانت تخطيط فعاليات أو مشاريع دراسية أو جداول محتوى، تمنحك هذه القوالب هيكلا منظما يساعد على إنجاز المهام بكفاءة أكبر.

7. الكتابة التعاونية عبر وضعية "كانفس":

وضعية Canvas Mode تتيح تحرير المحتوى بشكل تعاوني، مع أدوات مدمجة لضبط النغمة وتصحيح الأخطاء واقتراح العناوين، ميزة مثالية لفرق العمل على تقارير أو مقالات أو مشاريع إبداعية.

8. بناء نماذج GPT مخصصة بدون برمجة:

يتيح لك ChatGPT 5 إنشاء مساعدات ذكية مخصصة، مثل مدرب لياقة افتراضي أو مساعد تعليمي أو أداة أعمال، بدون الحاجة لأي خبرة برمجية، مرونة كبيرة لتلبية احتياجاتك الفريدة.

9. تحسين الأسئلة للحصول على نتائج أعمق:

من خلال تقنيات متقدمة في التوجيه Prompting، مثل الأسئلة الموضحة أو الأدوار الافتراضية، يمكنك الوصول إلى إجابات أكثر عمقا واحترافية مفيد جدا في حل المشكلات المعقدة أو توليد أفكار جديدة.

10. تجربة مريحة وشاملة:

يشمل ChatGPT 5 تحسينات مثل الوضع الليلي لتقليل إجهاد العين، بالإضافة إلى خيارات وصول لذوي الاحتياجات الخاصة، مما يجعله منصة أكثر شمولية وسهولة للجميع.

ChatGPT 5 شات جي بي تي 5 مزايا ChatGPT 5

