عاجل
حزام غزة الإنساني.. القصة الكاملة لمقترح أمريكي جديد لعملية توزيع المساعدات
طفل شبرا الخيمة في الدارك ويب أمام جنايات الإتجار بالبشر بـ 3 قضايا
يقترب من 7000 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. والشعبة تكشف مفاجأة
هند الضاوي: ما تفعله إسرائيل لا يختلف عن حقبة هتلر.. ونتنياهو يصدر المشاكل لترامب
دخل ثابت 5125 جنيهًا.. شهادات ادخار بنك مصر تبدأ بـ20.5%
العبوة بألف جنيه .. أزمة بنج الأسنان تتجدد.. والأطباء تستغيث بالحكومة
نائب الرئيس الأمريكي: التصويت على ضم الضفة الغربية لإسرائيل خطوة حمقاء.. فيديو
شاهد اللقطات الأبرز.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو يلخص زيارة السيسي لبلجيكا
ننشر القائمة النهائية لمترشحي دوائر محافظة الدقهلية عن النظام الفردي
الرئيس السيسي يوجه الشكر لملك بلجيكا على حفاوة الاستقبال
إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025.. الشروط وخطوات التسجيل عبر دعم مصر
تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر
حوادث

تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر

ندى سويفى

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر" والقيام برفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل (جامعة النيل).. مما يستلزم الغلق الكلى لطريق إمتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر لمدة "يوم واحد فقط" وذلك يوم الجمعة الموافق 2025/10/24 على أن يكون العمل من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 9 صباحاً.. الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-
حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو ترغب بإستكمال السير إتجاه طريق الواحات تقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الأخر" القادم من طريق الواحات إتجاه محور 26 يوليو" عن طريق فتحة الدوران الكائنة قبل منطقة الأعمال والسير بالتحويلة لمسافة 300 م ثم العودة مرة أخرى إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الإدارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية مشروع مونوريل خط وادى النيل

