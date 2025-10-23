تعرف على الطرق البديلة بعد غلق امتداد المحور أمام جامعة مصر

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط "وادى النيل - 6 أكتوبر" والقيام برفع كوبرى المشاة الخاص بمحطة مونوريل (جامعة النيل).. مما يستلزم الغلق الكلى لطريق إمتداد محور 26 يوليو أمام جامعة مصر لمدة "يوم واحد فقط" وذلك يوم الجمعة الموافق 2025/10/24 على أن يكون العمل من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 9 صباحاً.. الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-

حركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو ترغب بإستكمال السير إتجاه طريق الواحات تقوم بالدخول يساراً إلى الإتجاه الأخر" القادم من طريق الواحات إتجاه محور 26 يوليو" عن طريق فتحة الدوران الكائنة قبل منطقة الأعمال والسير بالتحويلة لمسافة 300 م ثم العودة مرة أخرى إلى طريق إمتداد محور 26 يوليو عن طريق فتحة دوران مستحدثة بالجزيرة الوسطى عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.