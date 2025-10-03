لحجب الشاشة عن الغرباء.. سامسونج تطور ميزة ثورية في Galaxy S26 Ultra

كشفت تسريبات جديدة عن ميزة مبتكرة تعمل سامسونج على تطويرها ضمن واجهة One UI 8.5، تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين من أعين المتطفلين في الأماكن العامة، دون الحاجة إلى استخدام واقيات شاشة خاصة.



وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، ميزة سامسونج الجديدة، التي تحمل اسم Privacy Display، تم رصدها لأول مرة داخل كود النظام.

سامسونج تطور ميزة "شاشة الخصوصية" لحماية المستخدمين من التطفل في الأماكن العامة

توصف سامسونج هذه الميزة بأنها تحد من رؤية الشاشة من الزوايا الجانبية، مما يمنع الأشخاص المجاورين من الاطلاع على محتوى الجهاز أثناء استخدامه في الأماكن المزدحمة مثل المصاعد أو وسائل النقل العامة.



وبحسب صور مسربة نشرها المستخدم Ach على منصة “إكس”، فإن سامسونج تخطط لتوفير خيار الخصوصية التلقائية ضمن الإعدادات، بحيث يتم تفعيل الميزة تلقائيا في الأماكن العامة، أو وفق جدول زمني يحدده المستخدم.

خيار الخصوصية التلقائية ضمن الإعدادات

كما يمكن تخصيص الميزة لتعمل مع تطبيقات معينة فقط.

وتشير التسريبات إلى أن الميزة لا تحجب الشاشة بالكامل، بل يمكنها إخفاء أجزاء محددة مثل الإشعارات أو النوافذ المنبثقة.

بالإضافة إلى إمكانية حماية الصور الخاصة في المعرض، وواجهات قفل الشاشة مثل إدخال الرقم السري أو النمط.



وتتضمن الميزة أيضا خيارا يعرف باسم “الخصوصية القصوى”، يقوم بخفض سطوع الشاشة عند تفعيل Privacy Display، مما يجعل من الصعب جدا على الآخرين رؤية المحتوى.



ورغم أن الميزة ظهرت ضمن كود One UI 8.5، إلا أنها تتطلب دعما خاصا من العتاد، ومن المتوقع أن تكون متوفرة حصريا على هاتف Galaxy S26 Ultra، وفقا لما ذكره Ach.

وبالنظر إلى تاريخ سامسونج في تخصيص التقنيات المتقدمة لطرازات Galaxy S Ultra، فمن غير المرجح أن تصل هذه الميزة إلى باقي هواتف سلسلة S26، حتى بعد تحديثها إلى الإصدار الجديد من النظام.