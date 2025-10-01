ChatGPT يتحول إلى منصة تسوق.. OpenAI تطلق ميزة Instant Checkout

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية، أعلنت شركة OpenAI، المطورة لروبوت الدردشة الشهير ChatGPT، عن إطلاق ميزة جديدة تسمى "الدفع الفوري" (Instant Checkout).

تتيح هذه الميزة للمستخدمين شراء المنتجات مباشرة من داخل تطبيق أو موقع ChatGPT دون الحاجة لمغادرة نافذة الدردشة.

كيف يعمل الشراء المباشر عبر ChatGPT؟

تهدف الميزة إلى تحويل ChatGPT إلى وكيل تسوق ذكي، حيث يستطيع المستخدمون البحث عن المنتجات، وإذا كان المنتج معروضاً للبيع من قبل تجار على منصتي Etsy أو Shopify، فسيتمكن المستخدم من إتمام عملية الشراء فوراً.

آلية الشراء: تظهر المنتجات التي تدعم الميزة زر "شراء" (Buy). يمكن للمستخدمين الدفع باستخدام بطاقاتهم المصرفية أو خيارات دفع أخرى.

الدعم التقني: تم بناء ميزة Instant Checkout بالتعاون مع Stripe، وهي تعتمد على بروتوكول التجارة الوكيلة (Agentic Commerce Protocol)، وهو بروتوكول جديد مفتوح المصدر تم تطويره لربط الأنظمة التجارية بوكلاء الذكاء الاصطناعي.

التوفر الحالي: الميزة متاحة حالياً لمستخدمي ChatGPT Plus و Pro و Free في الولايات المتحدة فقط.

قيود التوسع: في الوقت الراهن، تقتصر الميزة على شراء عنصر واحد فقط في كل مرة، لكن الشركة أكدت أنها تعمل على دعم عربات التسوق التي تحتوي على عناصر متعددة، بالإضافة إلى التوسع لإضافة المزيد من التجار والمناطق الجغرافية.

الرسوم والمعايير التجارية

أكدت OpenAI على أن التجار الذين يُجرون مبيعات عبر هذه الميزة سيتعين عليهم دفع "رسوم على المشتريات المكتملة". ومع ذلك، نفت الشركة أن تكون المنتجات التي تدعم الدفع الفوري مفضلة في نتائج البحث.

معايير عرض المنتجات: عندما يقوم أكثر من تاجر ببيع نفس المنتج، أوصحت OpenAI أن ChatGPT يحدد المنتج الذي سيتم عرضه للمستخدم بناءً على عوامل متعددة لضمان أفضل تجربة للمستخدم، تشمل:

التوافر.

السعر.

الجودة.

ما إذا كانت ميزة الدفع الفوري مُفعلة أم لا.

تطور مستمر وإضافات جديدة

تأتي ميزة الدفع الفوري كجزء من التطور المستمر لـ ChatGPT من مجرد روبوت محادثة إلى منصة خدمات متكاملة.

وقد أضافت الشركة مؤخراً أيضاً ميزات لحماية المراهقين، مثل أدوات الرقابة الأبوية، والقدرة على التعرف بشكل أفضل على علامات الأذى الذاتي المحتملة لدى المراهقين، والتواصل مع أولياء الأمور عند الضرورة.

يُعدّ هذا التحول خطوة هامة قد تُعيد تشكيل طبيعة التسوق عبر الإنترنت، حيث يتحول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى بوابات مباشرة لإتمام الصفقات التجارية.