وداعا للفوضى.. ChatGPT يتيح Projects للمستخدمين المجانيين

أعلنت شركة OpenAI، أن إحدى الميزات المميزة في ChatGPT، والمعروفة باسم Projects، أصبحت متاحة الآن لكل المستخدمين، بما في ذلك المجانيين، كانت هذه الميزة قد أطلقت في ديسمبر الماضي للمشتركين المدفوعين فقط.

تعمل ميزة Projects كـ نوع من المجلدات داخل ChatGPT، حيث يمكن للمستخدمين رفع ملفات وصور، وإضافة تعليمات مخصصة لكل مشروع على حدة.

بفضل هذه الميزة، يمكن إنشاء شات بوت مخصص لكل استخدام محدد، على سبيل المثال، يمكن إنشاء مشروع مخصص للصحة ورفع التقارير الطبية الخاصة بك، أو مشروع للدراسة، السفر، الأمور المالية، وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تعمل على نموذج GPT-5 الجديد.

وبحسب OpenAI:

- المستخدمون المجانيون يمكنهم رفع حتى 5 ملفات لكل مشروع.

- مستخدمو ChatGPT Plus/Go/Edu يمكنهم رفع حتى 25 ملفا.

- العملاء من خطط Pro/Business/Enterprise يمكنهم رفع حتى 40 ملفا.

تشمل الميزة الجديدة أيضا ذاكرة خاصة بكل مشروع، أي أن مشاريعك لن تستخدم ذاكرة ChatGPT العادية، بل سيكون لكل مشروع ذاكرته الخاصة، مما يمثل تحسينا مهما، بالإضافة لذلك، يمكن تخصيص المشاريع عبر اختيار الألوان والأيقونات المخصصة.

ميزة Projects داخل ChatGPT

جدير بالذكر أن إنشاء المهام المجدولة داخل ChatGPT ما زال يتطلب الاشتراك المدفوع، ويأمل المستخدمون أن تتاح هذه الميزة للمجانيين قريبا.

ومؤخرا، أعلنت شركة OpenAI عن خطط جديدة تمنح الآباء إشرافا أوسع على كيفية استخدام أبنائهم المراهقين لتطبيق ChatGPT، وذلك في خطوة تأتي بعد أول دعوى قضائية رفعت ضد الشركة بشأن وفاة مراهق يزعم أن المنصة لعبت دورا في انتحاره.

وأكدت OpenAI أن النسخة الأخيرة من نموذج GPT-5 تتضمن قيود جديدة، لضمان عدم تقديم إجابات ضارة، وأنها ستعتمد خلال الـ 120 يوما المقبلة على نماذج الاستدلال التي تستهلك وقتا أطول لفهم السياق، وتظهر التزاما أكبر بالإرشادات الأمنية.