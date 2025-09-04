قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعا للفوضى.. ChatGPT يتيح Projects للمستخدمين المجانيين

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة OpenAI، أن إحدى الميزات المميزة في ChatGPT، والمعروفة باسم Projects، أصبحت متاحة الآن لكل المستخدمين، بما في ذلك المجانيين، كانت هذه الميزة قد أطلقت في ديسمبر الماضي للمشتركين المدفوعين فقط.

تعمل ميزة Projects كـ نوع من المجلدات داخل ChatGPT، حيث يمكن للمستخدمين رفع ملفات وصور، وإضافة تعليمات مخصصة لكل مشروع على حدة. 

بفضل هذه الميزة، يمكن إنشاء شات بوت مخصص لكل استخدام محدد، على سبيل المثال، يمكن إنشاء مشروع مخصص للصحة ورفع التقارير الطبية الخاصة بك، أو مشروع للدراسة، السفر، الأمور المالية، وغيرها، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة تعمل على نموذج GPT-5 الجديد.

وبحسب OpenAI:

- المستخدمون المجانيون يمكنهم رفع حتى 5 ملفات لكل مشروع.

- مستخدمو ChatGPT Plus/Go/Edu يمكنهم رفع حتى 25 ملفا.

- العملاء من خطط Pro/Business/Enterprise يمكنهم رفع حتى 40 ملفا.

تشمل الميزة الجديدة أيضا ذاكرة خاصة بكل مشروع، أي أن مشاريعك لن تستخدم ذاكرة ChatGPT العادية، بل سيكون لكل مشروع ذاكرته الخاصة، مما يمثل تحسينا مهما، بالإضافة لذلك، يمكن تخصيص المشاريع عبر اختيار الألوان والأيقونات المخصصة.

ميزة Projects داخل ChatGPT

جدير بالذكر أن إنشاء المهام المجدولة داخل ChatGPT ما زال يتطلب الاشتراك المدفوع، ويأمل المستخدمون أن تتاح هذه الميزة للمجانيين قريبا.

ومؤخرا، أعلنت شركة OpenAI عن خطط جديدة تمنح الآباء إشرافا أوسع على كيفية استخدام أبنائهم المراهقين لتطبيق ChatGPT، وذلك في خطوة تأتي بعد أول دعوى قضائية رفعت ضد الشركة بشأن وفاة مراهق يزعم أن المنصة لعبت دورا في انتحاره.

وأكدت OpenAI أن النسخة الأخيرة من نموذج GPT-5 تتضمن قيود جديدة، لضمان عدم تقديم إجابات ضارة، وأنها ستعتمد خلال الـ 120 يوما المقبلة على نماذج الاستدلال التي تستهلك وقتا أطول لفهم السياق، وتظهر التزاما أكبر بالإرشادات الأمنية.

ChatGPT OpenAI Projects في ChatGPT ميزة المشاريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

ترشيحاتنا

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

قمر الدم

قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد