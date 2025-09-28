تسريبات تكشف عن اختبار الشركة لتطبيق سري شبيه بـ ChatGPT قد لا يرى النور أبدًا

كشفت تسريبات حديثة، في خطوة قد تشير إلى محاولة آبل اليائسة للحاق بركب سباق الذكاء الاصطناعي، أن الشركة نجحت أخيرًا في إنشاء تطبيق خاص بـ "ذكاء آبل" (Apple Intelligence) يعمل بشكل مشابه جدًا لتطبيق ChatGPT على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.

ولكن، قبل أن يتحمس المستخدمون، يبدو أن هذا التطبيق، الذي يحمل الاسم الرمزي "Veritas"، قيد الاختبار داخليًا فقط من قبل موظفي آبل، وقد لا يتم إطلاقه للجمهور على الإطلاق.

تطبيق "Veritas" السري.. ما هو وماذا يفعل؟

يتيح التطبيق الجديد لموظفي آبل التحاور مع نموذج ذكاء اصطناعي بلغة طبيعية، تمامًا كما هو الحال مع تطبيقات Gemini من جوجل و ChatGPT من OpenAI.

كما يمكن للموظفين استخدام التطبيق لأداء المهام التي أعلنت عنها الشركة لأول مرة في مؤتمر المطورين WWDC 2024.

تشمل هذه المهام القدرة على البحث في بيانات المستخدم الشخصية، بالإضافة إلى تعديل هذه البيانات وفقًا لاحتياجات المستخدم.

والأهم من ذلك، أن التطبيق يعمل كمنصة لآبل لاختبار ما إذا كانت بحاجة لإصدار تطبيق مستقل شبيه بـ ChatGPT لمستخدميها.

هل سيصل هذا التطبيق للمستخدمين؟ آبل غير مقتنعة بعد

الشركة ليست مقتنعة تمامًا بعد بأن مثل هذا التطبيق من شأنه أن يحسن تجربة المستخدم بشكل كبير. وإذا ظلت غير مقتنعة، فقد تصل ميزات "ذكاء آبل" الأخرى إلى هاتف iPhone 17، بينما لن يرى هذا التطبيق النور أبدًا.

حاليًا، يتم استخدام "Veritas" داخليًا لاختبار مساعد "سيري" الرقمي الجديد الذي لا يزال قيد التطوير.

الهدف: "سيري" الجديد في مارس المقبل

تفيد التقارير بأن الخطة الحالية هي أن يكون "سيري" الجديد جاهزًا بحلول شهر مارس من العام المقبل. ولم تعلن آبل عن هذا الموعد رسميًا، لأنها لا تريد تكرار ما حدث في WWDC 2024، حيث أعلنت بجرأة عن ميزات ذكاء اصطناعي لا تزال غائبة حتى الآن.

في النهاية، بغض النظر عما إذا كان هذا التطبيق سيصدر أم لا، فإن الحقيقة الواضحة هي أن آبل بحاجة ماسة إلى السيطرة على وضعها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث إنها خسرت بالفعل أمام أكبر منافسيها في هذه الصناعة سريعة التطور.