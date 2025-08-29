جوجل وجروك تلاحقان ChatGPT.. تقرير جديد يكشف تطورات الذكاء الاصطناعي

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة رأس المال الاستثماري Andreessen Horowitz، أن المنافسين الرئيسيين لـ ChatGPT، مثل Gemini من جوجل، وجروك من شركة xAI التابعة لـ إيلون ماسك، وMeta AI بدرجة أقل، بدأوا يضيقون الفجوة مع روبوت الدردشة الشهير من OpenAI.

التقرير الذي يعد الإصدار الخامس في سلسلة ترصد تطور سوق الذكاء الاصطناعي للمستهلكين على مدار عامين ونصف، استند إلى بيانات من شركات تحليلات خارجية مثل Similarweb وSensor Tower.

14 تطبيقا في صدارة الذكاء الاصطناعي

كرر 14 تطبيقا ظهورهم في جميع إصدارات التقرير، من بينها ChatGPT و Perplexity و Poe و Character AI و Midjourney و Leonardo و Veed و Cutout و ElevenLabs Photoroom و Gamma و QuillBot و Civitai و Hugging Face.

تمثل هذه التطبيقات استخدامات متنوعة للذكاء الاصطناعي تشمل المساعدة العامة، الترفيه، تحرير الصور والفيديو، توليد الصوت، الإنتاجية، واستضافة النماذج.

صعود نموذج جوجل في القائمة

لأول مرة، دخلت أربعة من منتجات جوجل الخاصة بالذكاء الاصطناعي ضمن قائمة التطبيقات الأكثر استخداما من بينها Gemini و AI Studio و NotebookLM و Google Labs، وتمتلك كل منها نطاقا منفصلا، ما يسمح بتتبع أدائها بشكل مستقل.

تطبيق Gemini جاء في المرتبة الثانية بعد ChatGPT على الأجهزة المحمولة، لكنه يمتلك فقط نصف عدد المستخدمين النشطين شهريا تقريبا، وكما هو متوقع، فإن 90٪ من استخدام Gemini يتم عبر أجهزة أندرويد، وعلى الويب، احتل أيضا المركز الثاني بنسبة زيارات تقدر بـ 12٪ مقارنة بـ ChatGPT.

فيما حل Google AI Studio في المرتبة العاشرة بين تطبيقات الويب، وNotebookLM في المرتبة 13، وGoogle Labs في المركز 39.

جروك يحقق نموا سريعا

تطبيق جروك، الذي انطلق لأول مرة عبر منصة “إكس” أواخر 2024، أحرز تقدما سريعا بوصوله إلى أكثر من 20 مليون مستخدم نشط شهريا.

وعلى الويب، جاء في المرتبة الرابعة، بينما احتل المرتبة 23 على الأجهزة المحمولة، وقد شهد نموا بنسبة 40٪ في يوليو 2025 بعد إطلاق Grok 4.

أما Meta AI، فاحتل المركز 46 على الويب، وهو نفس ترتيبه في مارس، ولم يظهر ضمن قائمة تطبيقات الهاتف الأعلى أداء، وذلك جزئيا بسبب فضيحة تتعلق بمشاركة بعض منشورات المستخدمين علنا دون علمهم.

أداء متفاوت لتطبيقات أخرى

شهد نموذج Claude وDeepSeek تباطؤا في النمو على الهاتف المحمول، مع تراجع DeepSeek بنسبة 22٪ عن ذروته، وأكثر من 40٪ على الويب مقارنة بشهر فبراير 2025.

شركات صينية مثل Quark و Doubao (من بايت دانس)، وKimi (من Moonshot AI) دخلت قائمة أفضل 20 تطبيق ويب، مع اعتماد كبير على السوق الصيني بنسبة استخدام تجاوزت 75%.

كما شملت القائمة 7 شركات صينية أخرى تصدر تقنياتها عالميا، من بينها DeepSeek وKling وSeaArt وMonica.

تطبيقات صينية على الهواتف الذكية

من بين أفضل 50 تطبيقا ذكاء اصطناعيا على الهواتف، طور 22 تطبيقا في الصين، لكن 3 فقط يستخدمون أساسا داخل البلاد، تشمل هذه التطبيقات: Meitu وبايت دانس (Doubao وCici) وGauth وHypic.

دخول لاعبين جدد

شهدت القائمة دخول شركات ناشئة جديدة مثل Replit وLovable، وذلك بعد أن ساعدها استخدام النطاقات العامة مثل replit.app وlovable.app في جذب الزوار.

كما أشار التقرير إلى عدد من التطبيقات الصاعدة التي كادت تدخل القائمة، مثل PixAI وBolt وBlackbox AI وClipchamp وGetliner على الويب، وTalkie وSeekee وPhoto AI وAI Mirror وArvin على الهاتف المحمول.

ويذكر أن نسخة هذا الشهر من التقرير شهدت دخول 14 تطبيقا جديدا إلى قائمة التطبيقات الأعلى استخداما، بعد أن اتخذت متاجر التطبيقات إجراءات صارمة ضد النسخ المقلدة لـ ChatGPT، مما أتاح للتطبيقات الأصلية فرصا أكبر للانتشار.