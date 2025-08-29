لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احمد الشريف

كشفت شركة مايكروسوفت عن أول نماذج ذكاء اصطناعي تم تطويرها بالكامل داخل الشركة، في خطوة تشير إلى فصل جديد في علاقتها المعقدة مع شريكتها OpenAI، حيث تتحول العلاقة من مجرد تعاون إلى منافسة مباشرة.

وأعلن قسم الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت عن نظامين جديدين: MAI-Voice-1 و MAI-1-preview، مما يضع الشركة في قلب سباق الذكاء الاصطناعي المحتدم إلى جانب جوجل و OpenAI.

MAI-Voice-1: صوت بشري مذهل في أقل من ثانية

نجم هذا الإعلان هو نموذج MAI-Voice-1، وهو نظام متخصص في توليد الكلام، يمكنه إنتاج مقطع صوتي مدته دقيقة كاملة في أقل من ثانية، وباستخدام وحدة معالجة رسوميات واحدة فقط.

وعند تجربته، يبدو الصوت الذي ينتجه النموذج طبيعيًا لدرجة يكاد يكون من المستحيل تمييزه عن صوت شخص حقيقي. 

وبدأت مايكروسوفت بالفعل في استخدام هذا النموذج لتشغيل المذيع الافتراضي في خدمة "Copilot Daily" الإخبارية، وكذلك لإنشاء محادثات صوتية تشبه البودكاست لشرح الموضوعات المعقدة. 

ويمكن للمستخدمين تجربة النموذج بأنفسهم عبر منصة "Copilot Labs".

MAI-1-preview: العقل الجديد لتطبيق Copilot

أما النموذج الثاني، MAI-1-preview، فهو لمحة عن "العروض المستقبلية داخل Copilot". 

وتم تدريب هذا النموذج على ما يقرب من 15,000 وحدة معالجة Nvidia H100، وهو مصمم لاتباع التعليمات وتقديم إجابات نصية مفيدة للأسئلة اليومية. 

وتخطط مايكروسوفت لدمجه في "Copilot" لأداء بعض المهام النصية، مما يقلل من اعتمادها على نماذج OpenAI.

شراكة ومنافسة.. العلاقة مع OpenAI تدخل فصلاً جديدًا

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث تظل مايكروسوفت داعمًا وشريكًا رئيسيًا لـ OpenAI، التي أطلقت مؤخرًا نموذجها الأكثر تقدمًا ChatGPT 5. لكن مع هذه النماذج الجديدة، تدخل مايكروسوفت الآن إلى دائرة الضوء بنماذجها الخاصة التي تتحدى بشكل مباشر هيمنة ChatGPT.

وفي الوقت نفسه، تواصل جوجل دفع عجلة الابتكار في الجانب المرئي، حيث أطلق فريق DeepMind التابع لها نموذجًا جديدًا لتحرير الصور، بالإضافة إلى طرح Gemini 2.5 Flash Image، وهو أقوى نموذج لتوليد الصور لديها حتى الآن.

ويبدو واضحًا أن سباق الذكاء الاصطناعي لن يهدأ قريبًا، فمع تسابق مايكروسوفت وOpenAI وجوجل لإطلاق نماذج وقدرات جديدة الواحدة تلو الأخرى؛ من المتوقع أن تتسارع وتيرة الابتكار أكثر من أي وقت مضى.

