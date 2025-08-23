عمالقة الذكاء الاصطناعي.. أسعار اشتراكات أقوى روبوتات الدردشة في 2025

- أسعار وتفاصيل خطط أقوى روبوتات الذكاء الاصطناعي

- مقارنة شاملة لأسعار روبوتات الدردشة الأقوى في العالم

- من ChatGPT إلى Grok أي روبوت يستحق اشتراكك في 2025؟

أصبحت روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي خدمات اشتراك شبيهة بمنصات بث الموسيقى والفيديو، كل شركة تقدم الآن خطط تسعير مختلفة تهدف إلى جذب المستخدمين العاديين، والمحترفين، والشركات، فيما يلي نستعرض أسعار اشتراكات أقوى روبوتات الدردشة في 2025.

1. ChatGPT من OpenAI: خطط متنوعة لكل فئة من المستخدمين:

تواصل OpenAI تصدر السوق عبر ChatGPT، تتيح الخطة المجانية الوصول إلى GPT-5 مع حدود استخدام، وهي كافية للاستفسارات البسيطة والاستخدام غير المكثف.

خطة ChatGPT Plus تكلف 20 دولارا أمريكرا شهرريا عالميا، تتيح هذه الخطة استخداما غير محدود لـ GPT-5 وGPT-4o، إلى جانب أدوات متقدمة مثل تصفح الويب، تحليل البيانات، وتوليد الصور، بالإضافة إلى إنشاء روبوتات مخصصة، كما يحصل مشتركو Plus على وصول مبكر للميزات الجديدة.

خطة ChatGPT Pro بسعر حوالي 200 دولار شهريا، وهي تستهدف المستخدمين ذوي الأحمال الثقيلة، حيث تقدم سعة استخدام أعلى، ومزيدا من التخصيص، وأمانا على مستوى المؤسسات.

كما قدمت OpenAI خطة ChatGPT Go في بعض المناطق مثل الهند بسعر 399 روبية هندية شهريا، تتيح الوصول إلى GPT-5 بحدود استخدام أعلى من الخطة المجانية، لكنها لا تشمل ميزات متقدمة مثل توليد الفيديو عبر Sora.

أما على مستوى الشركات، فخطة ChatGPT Enterprise تقدم استخداما غير محدود لـ GPT-5 وGPT-4o دون حدود، مع نوافذ سياقية ممتدة، أمان متوافق مع SOC 2، وأدوات إدارية، التسعير يعتمد على احتياجات كل شركة.

ChatGPT

2. Gemini من جوجل: ذكاء صناعي مدمج في نظام Google البيئي:

يرتبط Gemini بشكل وثيق بنظام جوجل البيئي، تتيح الخطة المجانية الوصول إلى Gemini 2.5 Flash وGemini 2.5 Pro للمحادثات الأساسية.

الخطة المدفوعة الرئيسية هي Gemini Advanced، ضمن اشتراك Google One AI Premium بسعر 19.99 دولارا شهريا، تتضمن هذه الخطة 2 تيرابايت من التخزين السحابي، وتفتح الوصول إلى Gemini 2.5 Pro بحدود أعلى، نافذة سياق تصل إلى مليون رمز، ميزات تحليل الملفات، وتوليد الفيديو عبر Veo 3.

أما Gemini Ultra فهي بسعر 249.99 دولارا شهريا وتوفر الوصول إلى أقوى الميزات بما في ذلك قدرات تجريبية وتوليد فيديو مع صوت.

للشركات، توفر جوجل الوصول إلى Gemini عبر Google Cloud مع تسعير مخصص وفوترة عبر واجهات API قائمة على عدد الرموز.

Gemini

3. Microsoft Copilot : مساعد ذكي مدمج مع Windows وOffice:

تدمج مايكروسوفت روبوت Copilot عبر نظام ويندوز وتطبيقات أوفيس والهاتف المحمول، النسخة المجانية تقدم مساعدة أساسية.

تتوفر خطة Copilot Pro بسعر 20 دولارا شهريا تضيف وصولا أولويا إلى أحدث نماذج OpenAI، توليد صور أسرع عبر Microsoft Designer، ودمج مباشر مع Word وExcel وPowerPoint، يتطلب الوصول إلى ميزات أوفيس اشتراكا في Microsoft 365.

خطة Copilot for Microsoft 365 بسعر 30 دولارا لكل مستخدم شهريا تمدد Copilot إلى مجموعة مايكروسوفت الكاملة مع أمان على مستوى المؤسسات.

Copilot

4. Perplexity: بحث فوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي:

تقدم Perplexity نفسها كمحرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، الخطة المجانية تقدم عددا محدودا من عمليات البحث الاحترافية يوميا.

تتوفر خطة Perplexity Pro بسعر 20 دولارا شهريا أو 200 دولار سنويا، يحصل المشتركون على أكثر من 300 عملية بحث احترافية يوميا، وصول إلى GPT-5 وClaude، تحميل غير محدود للملفات، وتوليد الصور.

خطة Enterprise Pro بسعر 40 دولارا لكل مستخدم شهريا وتضيف مراكز معرفة خاصة، أدوات إدارية، وحماية خصوصية مشددة.

Perplexity

5. Claude من Anthropic : الخيار المفضل للباحثين والكتاب:

يحظى Claude بشعبية في مهام الكتابة الطويلة والبحث، الخطة المجانية توفر وصولا أساسيا للذكاء الاصطناعي.

تتوافر خطة Claude Pro بسعر 20 دولارا شهريا توسع حدود الاستخدام، وتتيح الوصول إلى Claude Sonnet 4 ومحادثات أطول.

خطة Claude Max تبدأ من 100 دولار شهريا وتقدم استخداما أعلى، ناتجا أكبر، ووصولا مبكرا للميزات الجديدة.

أسعار واجهة API تتراوح من 0.25 دولار لكل مليون رمز إدخال لـ Claude Haiku إلى 75 دولارا لكل مليون رمز إخراج لـ Claude Opus.

Claude

6. Grok من xAI : أسلوب ساخر داخل منصة إكس:

طورت xAI (بقيادة إيلون ماسك) روبوت Grok والمدمج في منصة إكس (تويتر سابقا)، لا توجد نسخة مجانية، الوصول إليه مرتبط باشتراك X Premium+ بسعر 16 دولارا شهريا.

يوفر الروبوت إجابات فورية مستندة إلى البث الحي من إكس، بأسلوب ساخر ومرح، تركيزه أقل على الإنتاجية وأكثر على التفاعل الاجتماعي.

Grok

7. Jasper : الذكاء الصناعي للمسوقين وصناع المحتوى:

تم تصميم Jasper خصيصا للتسويق بالمحتوى، وليس للمحادثات العامة. لا توجد خطة مجانية.

تتوافر خطة Creator بسعر 49 دولارا شهريا، بينما خطة Pro بسعر 69 دولارا شهريا، يمكن للمؤسسات التفاوض على سعر مخصص في خطة Business.

يتضمن Jasper أكثر من 50 قالبا لإنشاء المحتوى، تحسين SEO، ودمج مع منصات التسويق.

Jasper

8. Poe من Quora : مركز موحد لأشهر روبوتات الذكاء الاصطناعي:

تعمل Poe كـ منصة مركزية تضم روبوتات دردشة من مزودين متعددين، الخطة المجانية تقدم وصولا محدودا لروبوتات مثل GPT-5، Claude Opus 4.1، وDeepSeek-R1.

تتوافر خطة Poe Pro بسعر 19.99 دولارا شهريا تزيل معظم القيود وتتيح استخداما غير محدود للنماذج المميزة مثل GPT-5 وClaude Sonnet.

9. DeepSeek : أداء قوي في البرمجة والاستدلال بأسعار منخفضة:

أصبحت DeepSeek مشهورة بأدائها في مجالي الاستدلال والبرمجة. الروبوت مجاني للمستخدمين الأفراد.

يمكن للمطورين استخدام واجهة API بأسعار منخفضة جدا، نموذج deepseek-chat يكلف 0.27 دولار لكل مليون رمز إدخال و1.10 دولار لكل مليون رمز إخراج، ما يجعله أحد أكثر حلول الذكاء الاصطناعي الكبرى توفيرا من حيث التكلفة