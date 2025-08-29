أخبار التكنولوجيا | إنفيديا تحقق مبيعات قياسية مع الذكاء الاصطناعي.. ميتا تختبر ميزة جديدة لمشاركة نصوص كبيرة على ثريدز

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



إنفيديا تعلن عن مبيعات قياسية مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي



أعلنت شركة إنفيديا Nvidia، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، عن نتائج مالية إيجابية للربع الثاني من العام، حيث حققت إيرادات بلغت 46.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



جوجل تطلق برنامج Pixel Care+ لحماية أجهزتها



أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق برنامج جديد لحماية الأجهزة يسمى Pixel Care+، والذي سيحل محل برنامجي Google Preferred Care وFi Device Protection في الولايات المتحدة، وسيتم نقل المشتركين الحاليين في البرامج الشهرية إلى البرنامج الجديد خلال الأشهر القادمة.

ميتا تختبر ميزة جديدة لمشاركة النصوص الطويلة على ثريدز



أكدت شركة ميتا Meta، أن منصة ثريدز Threads، تختبر ميزة جديدة تسهل مشاركة النصوص الطويلة ضمن الشبكة الاجتماعية.





الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs



تعتزم شركة هواوي الكشف رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Mate XTs، وهو ثاني هاتف من الشركة بتصميم ثلاثي الطي، في الصين يوم 4 سبتمبر، وقبل موعد الإطلاق، كشفت الشركة اليوم عن أول نظرة رسمية للهاتف، إلى جانب بعض التفاصيل التقنية.





أعادت منصة باينانس Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، تشغيل خدمة تداول العقود الآجلة بعد عطل قصير نتج عن “خلل في النظام” أثرت على منتج الهامش الموحد UM.

أكد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، لشؤون الأمن السيبراني، بريت ليثيرمان، أن حملة قرصنة إلكترونية مدعومة من الحكومة الصينية، كانت قد استهدفت سابقا تسع شركات اتصالات وإنترنت أمريكية، قد اخترقت ما لا يقل عن 200 شركة أمريكية إضافية.

تسرع روسيا خطواتها نحو بناء منظومة رقمية سيادية، حيث بات تطبيق “ماكس” Max، المدعوم من الدولة والمطور بواسطة شركة VK، محور الجهود الرسمية ليكون بديلا وطنيا لتطبيقات مثل واتساب وتيليجرام، بعد أن شهد المستخدمون في الأسابيع الأخيرة انقطاعات كاملة أو جزئية لخدمات المكالمات الصوتية والفيديو عبر هذه المنصات داخل البلاد.