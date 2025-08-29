قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأصحاب الإيجار القديم.. كيفية الحصول على شقة بديلة من الحكومة| فيديو
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. لا تفوت أكثر وقت استجابة
مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة إنبي بالدوري
على متنه 940 راكبًا.. تسيير القطار التاسع للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
مفاجأة مدوية في قائمة إنجلترا لتصفيات كأس العالم
بشارات مولد النبي محمد .. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد الرسول
الصحة: مساعد الوزير يتفقد مشروع إنشاء مستشفى العبور التخصصي تمهيدًا لتشغيله
المفوضية السامية لحقوق الإنسان: الأوضاع في غزة وفلسطين تشهد تطورات مقلقة للغاية
عمال فى صناديق السيارات.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المنتشر
أجواء معتدلة على البلاد.. هل سترتفع درجات الحرارة الأيام المقبلة؟
رامي صبري يواصل تألقه في العلمين الجديدة بحفل كامل العدد | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | إنفيديا تحقق مبيعات قياسية مع الذكاء الاصطناعي.. ميتا تختبر ميزة جديدة لمشاركة نصوص كبيرة على ثريدز

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

إنفيديا تعلن عن مبيعات قياسية مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي
 

أعلنت شركة إنفيديا Nvidia، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، عن نتائج مالية إيجابية للربع الثاني من العام، حيث حققت إيرادات بلغت 46.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 


جوجل تطلق برنامج Pixel Care+ لحماية أجهزتها
 

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق برنامج جديد لحماية الأجهزة يسمى Pixel Care+، والذي سيحل محل برنامجي Google Preferred Care وFi Device Protection في الولايات المتحدة، وسيتم نقل المشتركين الحاليين في البرامج الشهرية إلى البرنامج الجديد خلال الأشهر القادمة.

ميتا تختبر ميزة جديدة لمشاركة النصوص الطويلة على ثريدز

أكدت شركة ميتا Meta، أن منصة ثريدز Threads، تختبر ميزة جديدة تسهل مشاركة النصوص الطويلة ضمن الشبكة الاجتماعية. 


 

الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
 

تعتزم شركة هواوي الكشف رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Mate XTs، وهو ثاني هاتف من الشركة بتصميم ثلاثي الطي، في الصين يوم 4 سبتمبر، وقبل موعد الإطلاق، كشفت الشركة اليوم عن أول نظرة رسمية للهاتف، إلى جانب بعض التفاصيل التقنية.


 

عطل مفاجئ يضرب أكبر بورصة عملات رقمية في العالم.. والشركة تكشف السبب

أعادت منصة باينانس Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، تشغيل خدمة تداول العقود الآجلة بعد عطل قصير نتج عن “خلل في النظام” أثرت على منتج الهامش الموحد UM.

تحذير من الـFBI.. هجوم إلكتروني صيني يستهدف 200 شركة أمريكية

أكد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، لشؤون الأمن السيبراني، بريت ليثيرمان، أن حملة قرصنة إلكترونية مدعومة من الحكومة الصينية، كانت قد استهدفت سابقا تسع شركات اتصالات وإنترنت أمريكية، قد اخترقت ما لا يقل عن 200 شركة أمريكية إضافية.

كل ما تريد معرفته عن تطبيق Max الروسي منافس واتساب

 

تسرع روسيا خطواتها نحو بناء منظومة رقمية سيادية، حيث بات تطبيق “ماكس” Max، المدعوم من الدولة والمطور بواسطة شركة VK، محور الجهود الرسمية ليكون بديلا وطنيا لتطبيقات مثل واتساب وتيليجرام، بعد أن شهد المستخدمون في الأسابيع الأخيرة انقطاعات كاملة أو جزئية لخدمات المكالمات الصوتية والفيديو عبر هذه المنصات داخل البلاد.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

ترشيحاتنا

تسلا

تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة

ماهيندرا BE 6

سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

إم جي HS

اعلى فئة 2025.. سعر إم جي HS بحالة كسر الزيرو

بالصور

مسن يلقى ربه أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد بقرية سلامون في سوهاج

فقيد سوهاج
فقيد سوهاج
فقيد سوهاج

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ملفتة

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة

ماجد المصري وزوجته في جلسة تصوير رومانسية

ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية

على البحر.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد