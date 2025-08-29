عطل مفاجئ يضرب أكبر بورصة عملات رقمية في العالم.. والشركة تكشف السبب

أعادت منصة باينانس Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، تشغيل خدمة تداول العقود الآجلة بعد عطل قصير نتج عن “خلل في النظام” أثرت على منتج الهامش الموحد UM.

وقالت Binance، في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقا): “تم حل المشكلة التي أثرت على تداول العقود الآجلة بنظام الهامش الموحد في باينانس، جميع خدمات تداول العقود الآجلة عادت للعمل بشكل كامل”.

وأدى هذا الانقطاع إلى عدم تمكن المتداولين من إغلاق أو إدارة مراكزهم، ما أثار قلقا في سوق المشتقات، الذي تهيمن فيه Binance على حصة كبيرة من حجم التداول العالمي.

ويعد منتج الهامش الموحد (UM)، الذي أطلق عام 2022، أداة تتيح للمستخدمين دمج أصول الهامش عبر أنواع متعددة من العقود والضمانات، ما يجعل تأثير تعطله أوسع من توقف منتج تقليدي.

وبحسب البيانات حتى صباح الجمعة، بلغ حجم الفائدة المفتوحة على عقود Binance الآجلة أكثر من 40 مليار دولار.

يذكر أن الانقطاعات السابقة في المنصة، والتي غالبا ما ترتبط بازدحام تقني خلال فترات تقلبات السوق، كانت تدوم عادة من أقل من ساعة إلى عدة ساعات.

تعد باينانس Binance، واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، تأسست في عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشاو تشانغ بينغ، وقد نمت بسرعة لتصبح لاعبا رئيسيا في صناعة الأصول الرقمية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات.

يقع المقر الرئيسي القانوني للمنصة في دبي، بعد أن نقلت عملياتها من الصين نتيجة تشديد اللوائح التنظيمية هناك.

باينانس معروفة بعمق السيولة، وواجهة المستخدم المتقدمة، والدعم الواسع لمئات من العملات الرقمية والأصول المشفرة، كما تلعب دورا محوريا في تطوير البنية التحتية للبلوكشين، بما في ذلك شبكتها الخاصة BNB Chain.

ورغم نجاحها الكبير، واجهت باينانس تحديات تنظيمية في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث خضعت للتحقيقات بسبب الامتثال المالي واللوائح المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.