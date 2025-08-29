قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ينتقل عمر مرموش إلى توتنهام؟.. شبكة إنجليزية تكشف مفاجأة
رسميا.. استدعاء كريستيانو رونالدو مع البرتغال
ترامب يسحب الحماية الرسمية من نائبة الرئيس السابق كامالا هاريس
50 ألف جنيه للفتح الخاص لقاعة المتحف القومي للحضارة المصرية
وظائف جديدة بمشروع المونوريل.. قدم الآن
تعليق أمنية الحسيني لاعبة الجودو بعد تحقيقها فضية الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين
ماكرون: المبعوث الفرنسي سيزور لبنان عند إقرار حكومته خطة الجيش لحصر السلاح
8 ملايين طن.. إجراءات عاجلة من الحكومة لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان
الكرملين: عملية التفاوض بشأن أوكرانيا غير نشطة الآن
الصادرات الجوية بمطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من الأحجار الكريمة النادرة
هتاخد شقة أو محل.. شروط تخصيص الوحدات البديلة بالإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عطل مفاجئ يضرب أكبر بورصة عملات رقمية في العالم.. والشركة تكشف السبب

باينانس
باينانس
شيماء عبد المنعم

أعادت منصة باينانس Binance، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، تشغيل خدمة تداول العقود الآجلة بعد عطل قصير نتج عن “خلل في النظام” أثرت على منتج الهامش الموحد UM.

وقالت Binance، في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقا): “تم حل المشكلة التي أثرت على تداول العقود الآجلة بنظام الهامش الموحد في باينانس، جميع خدمات تداول العقود الآجلة عادت للعمل بشكل كامل”.

وأدى هذا الانقطاع إلى عدم تمكن المتداولين من إغلاق أو إدارة مراكزهم، ما أثار قلقا في سوق المشتقات، الذي تهيمن فيه Binance على حصة كبيرة من حجم التداول العالمي.

ويعد منتج الهامش الموحد (UM)، الذي أطلق عام 2022، أداة تتيح للمستخدمين دمج أصول الهامش عبر أنواع متعددة من العقود والضمانات، ما يجعل تأثير تعطله أوسع من توقف منتج تقليدي.

وبحسب البيانات حتى صباح الجمعة، بلغ حجم الفائدة المفتوحة على عقود Binance الآجلة أكثر من 40 مليار دولار.

يذكر أن الانقطاعات السابقة في المنصة، والتي غالبا ما ترتبط بازدحام تقني خلال فترات تقلبات السوق، كانت تدوم عادة من أقل من ساعة إلى عدة ساعات.

تعد باينانس Binance، واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، تأسست في عام 2017 على يد رجل الأعمال الصيني الكندي تشاو تشانغ بينغ، وقد نمت بسرعة لتصبح لاعبا رئيسيا في صناعة الأصول الرقمية، حيث تقدم مجموعة واسعة من الخدمات.

يقع المقر الرئيسي القانوني للمنصة في دبي، بعد أن نقلت عملياتها من الصين نتيجة تشديد اللوائح التنظيمية هناك.

باينانس معروفة بعمق السيولة، وواجهة المستخدم المتقدمة، والدعم الواسع لمئات من العملات الرقمية والأصول المشفرة، كما تلعب دورا محوريا في تطوير البنية التحتية للبلوكشين، بما في ذلك شبكتها الخاصة BNB Chain.

ورغم نجاحها الكبير، واجهت باينانس تحديات تنظيمية في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث خضعت للتحقيقات بسبب الامتثال المالي واللوائح المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.

Binance أكبر بورصة عملات رقمية العملات الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

ترشيحاتنا

تسلا

تسلا تستعد لإطلاق أكبر سيارة موديل Y المنتظرة

ماهيندرا BE 6

سعر سيارة باتمان.. ماهيندرا BE 6 النسخة الهندية بهذه المواصفات

إم جي HS

اعلى فئة 2025.. سعر إم جي HS بحالة كسر الزيرو

بالصور

بقوة 700 حصان.. شاهد أحدث سيارة آودي.. صور

آودي
آودي
آودي

ضبط مصنعات لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية بالعاشر من رمضان

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

أزمة استدعاء فورد تتوسع أكثر من 314 ألف سيارة

فورد
فورد
فورد

عملاق صناعة المكانس الكهربائية تستعد لإطلاق أسرع سيارة في العالم

مكانس وسيارات
مكانس وسيارات
مكانس وسيارات

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد