إنفيديا تعلن عن مبيعات قياسية مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة إنفيديا Nvidia، أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية، عن نتائج مالية إيجابية للربع الثاني من العام، حيث حققت إيرادات بلغت 46.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch” التقني، يعود هذا النمو بشكل كبير إلى قطاع مراكز البيانات الذي يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي، والذي شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 56% على أساس سنوي.

إنفيديا تسجل ارتفاعا كبيرا في صافي الدخل

كما سجلت الشركة ارتفاعا كبيرا في صافي الدخل، حيث بلغ 26.4 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة قدرها 59% مقارنة بالعام السابق.

وقد شكلت مبيعات مراكز البيانات 41.1 مليار دولار من إجمالي الإيرادات خلال الربع، مما يعكس استمرار الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي على وحدات معالجة الرسوميات GPU المتقدمة.

وبلغت مبيعات الجيل الأحدث من شرائح إنفيديا، والمعروفة باسم "بلاكويل"، حوالي 27 مليار دولار.

وقال الرئيس التنفيذي، جنسن هوانج، في بيان صحفي مصاحب للإعلان: “بلاكويل هو منصة الذكاء الاصطناعي التي كان العالم ينتظرها، سباق الذكاء الاصطناعي قد انطلق، وبلاكويل هو مركز هذا السباق”.

وأضاف هوانج أن الشركة تتوقع إنفاقا يتراوح بين 3 إلى 4 تريليونات دولار على بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العقد الحالي، وقال في حديث مع أحد المحللين: “هذا الرقم معقول جدا للسنوات الخمس المقبلة”.

كما سلطت النتائج الضوء على دور إنفيديا في إطلاق نماذج GPT-OSS مفتوحة المصدر من OpenAI مؤخرا، حيث تمكنت من معالجة 1.5 مليون وحدة بيانات في الثانية باستخدام نظام نفيديا بلاكويل GB200 NVL72.

في الوقت نفسه، تواجه نفيديا تحديات في بيع شرائحها في السوق الصينية، فلم تسجل أي مبيعات من شريحة H20 الموجهة للصين خلال الربع الماضي، فيما بيعت شحنات بقيمة 650 مليون دولار من هذه الشرائح لعملاء خارج الصين.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت قيودا على بيع وحدات معالجة الرسوميات المتطورة للصين، لكن الوضع الجيوسياسي تغير خلال فترة حكم الرئيس ترامب، حيث أصبح بإمكان إنفيديا بيع الشرائح إلى الصين مع دفع ضريبة تصدير بنسبة 15% للحكومة الأمريكية، في ترتيب استثنائي وصفه بعض المختصين القانونيين بأنه تجاوز غير دستوري للسلطات.

وأوضحت المدير المالي كوليت كريس خلال مؤتمر الأرباح أن عدم شحن الشرائح يعود إلى عدم وضوح هذا الترتيب الذي لم يتم تدوينه في لوائح اتحادية رسمية حتى الآن، قائلة: “على الرغم من حصول عدد محدود من عملائنا في الصين على تصاريح خلال الأسابيع الماضية، لم نقم بشحن أي أجهزة H20 بناء على تلك التصاريح”.

بالإضافة إلى ذلك، حثت الحكومة الصينية الشركات المحلية على عدم استخدام شرائح إنفيديا، مما أدى إلى توقف إنتاج شريحة H20 في بداية الشهر الجاري.

وأخيرا، توقعت إنفيديا أن تحقق إيرادات بقيمة 54 مليار دولار في الربع الثالث، مع إمكانية تذبذب النسبة بمقدار 2%، مع الإشارة إلى أن التوقعات لا تشمل أي مبيعات لشريحة H20 في السوق الصينية.