جوجل تطلق برنامج Pixel Care+ لحماية أجهزتها

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق برنامج جديد لحماية الأجهزة يسمى Pixel Care+، والذي سيحل محل برنامجي Google Preferred Care وFi Device Protection في الولايات المتحدة، وسيتم نقل المشتركين الحاليين في البرامج الشهرية إلى البرنامج الجديد خلال الأشهر القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، قالت جوجل في منشور عبر مدونتها الرسمية إن Pixel Care+ يوفر “مستوى أعلى من التغطية والخدمة وراحة البال لمالكي أجهزة جوجل”.

جوجل تطلق برنامجا جديدا لحماية الأجهزة يسمى Pixel Care +

يشمل البرنامج الجديد مطالبات غير محدودة للأضرار العرضية، ومطالبات الضمان الممتد، والأضرار الميكانيكية.

كما يتضمن إصلاحات مجانية للشاشة والبطارية، ومطالبات مجانية للأعطال بعد انتهاء الضمان، واستخدام قطع غيار واستبدالات أصلية من جوجل، ودعم أولوية من خبراء Pixel، وإمكانية تقديم المطالبات عبر خدمة ذاتية من خلال موقع متجر جوجل، وتغطية اختيارية إضافية ضد الفقدان والسرقة.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل مستخدمو Pixel Care+ على شحن معزز مجاني للاستبدالات، بما في ذلك الشحن في اليوم التالي.

جوجل Pixel Care+

يوفر موقع جوجل تفاصيل الأسعار بناء على الأجهزة المختلفة، على سبيل المثال، تكلفة Pixel Care+ لهاتف Pixel 10 هي 10 دولارات شهريا أو 199 دولارا لمدة عامين.

يتوفر Pixel Care+ في الولايات المتحدة للأجهزة المؤهلة الجديدة، والتي تشمل Pixel 8 وما بعده، وPixel Watch 2 وما بعده، وPixel Tablet، وFitbit Ace LTE، وFitbit Versa 4، وFitbit Sense 2، وFitbit Charge 6، وFitbit Inspire 3.

يمكن إضافة البرنامج خلال 60 يوما من تاريخ الشراء، ويمكن للمستخدمين فتح مطالبة مباشرة من متجر جوجل واختيار مكان ووقت الإصلاح، أو تقديم المطالبة مباشرة من خلال تطبيق My Pixel.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن واحدا من أكبر التغييرات في تاريخ نظام أندرويد، حيث ستقيد عملية تثبيت التطبيقات الخارجية من المطورين غير الموثقين.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء في العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان النظام الأكثر انتشارا في الهواتف الذكية حول العالم.