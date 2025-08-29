جوجل تطلق برنامج Pixel Care+ لحماية أجهزتها

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
تشغيل القطار التاسع لعودة السودانيين إلى وطنهم
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى الصين للمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون بلس
شريان حياة.. خط مياه مصري- إماراتي يروي عطش مئات الآلاف في غزة
بريطانيا تمنع مسئولين إسرائيليين من حضور معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكرية
محافظ أسيوط يتابع تداعيات انهيار منزل بقرية كوم أيوشيل ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
تكنولوجيا وسيارات

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة جوجل، عن إطلاق برنامج جديد لحماية الأجهزة يسمى Pixel Care+، والذي سيحل محل برنامجي Google Preferred Care وFi Device Protection في الولايات المتحدة، وسيتم نقل المشتركين الحاليين في البرامج الشهرية إلى البرنامج الجديد خلال الأشهر القادمة.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، قالت جوجل في منشور عبر مدونتها الرسمية إن Pixel Care+ يوفر “مستوى أعلى من التغطية والخدمة وراحة البال لمالكي أجهزة جوجل”.

جوجل تطلق برنامجا جديدا لحماية الأجهزة يسمى Pixel Care +

يشمل البرنامج الجديد مطالبات غير محدودة للأضرار العرضية، ومطالبات الضمان الممتد، والأضرار الميكانيكية.

كما يتضمن إصلاحات مجانية للشاشة والبطارية، ومطالبات مجانية للأعطال بعد انتهاء الضمان، واستخدام قطع غيار واستبدالات أصلية من جوجل، ودعم أولوية من خبراء Pixel، وإمكانية تقديم المطالبات عبر خدمة ذاتية من خلال موقع متجر جوجل، وتغطية اختيارية إضافية ضد الفقدان والسرقة.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل مستخدمو Pixel Care+ على شحن معزز مجاني للاستبدالات، بما في ذلك الشحن في اليوم التالي.

جوجل Pixel Care+

يوفر موقع جوجل تفاصيل الأسعار بناء على الأجهزة المختلفة، على سبيل المثال، تكلفة Pixel Care+ لهاتف Pixel 10 هي 10 دولارات شهريا أو 199 دولارا لمدة عامين.

يتوفر Pixel Care+ في الولايات المتحدة للأجهزة المؤهلة الجديدة، والتي تشمل Pixel 8 وما بعده، وPixel Watch 2 وما بعده، وPixel Tablet، وFitbit Ace LTE، وFitbit Versa 4، وFitbit Sense 2، وFitbit Charge 6، وFitbit Inspire 3.

يمكن إضافة البرنامج خلال 60 يوما من تاريخ الشراء، ويمكن للمستخدمين فتح مطالبة مباشرة من متجر جوجل واختيار مكان ووقت الإصلاح، أو تقديم المطالبة مباشرة من خلال تطبيق My Pixel.

جدير بالذكر أن شركة جوجل أعلنت مؤخرا عن واحدا من أكبر التغييرات في تاريخ نظام أندرويد، حيث ستقيد عملية تثبيت التطبيقات الخارجية من المطورين غير الموثقين.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء في العام المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمان النظام الأكثر انتشارا في الهواتف الذكية حول العالم.

جوجل برنامج جديد Pixel Care

