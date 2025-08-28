جوجل تحدث محرر الفيديو “Vids” بميزات ذكاء اصطناعي متقدمة

أعلنت شركة جوجل Google، عن تحديثات كبيرة على محرر الفيديو Vids، التابع لحزمة الإنتاجية Google Workspace، والذي كانت قد كشفت عنه العام الماضي.

وتشمل هذه التحديثات ميزات ذكية مثل الأفاتارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخاصية قص النصوص تلقائيا، وأداة تحويل الصور إلى فيديو.

كما كشفت الشركة عن نسخة مجانية موجهة للمستخدمين العاديين، لكنها تأتي بميزات محدودة ولا تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

تتيح هذه النسخة المجانية أدوات تعديل أساسية، بالإضافة إلى الوصول إلى مكتبة القوالب، الخطوط، والوسائط المخزنة من جوجل.

أفاتارات ذكية لصناعة محتوى احترافي بميزانية منخفضة

في مجال الأعمال، تتيح شركات ناشئة مثل Synthesia وD-ID أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات تعليمية وتدريبية، تسير جوجل على نفس النهج، إذ تطرح ميزة الأفاتارات الذكية لعملاء Workspace، لتسهيل إنشاء الفيديوهات دون الحاجة إلى معدات أو فرق إنتاج مكلفة.

يستطيع المستخدمون كتابة النص، اختيار شخصية رقمية بصوت وشكل معين، ثم توليد فيديو بشكل تلقائي، وقد كانت هذه الميزة قد أعلنت لأول مرة خلال مؤتمر Google I/O في مايو، وتتوفر الآن رسميا بعد فترة تجريبية.

Google Vids

أدوات تحرير ذكية

من بين الميزات الجديدة أيضا، أداة تحرير تمكن المستخدم من التعرف التلقائي على الكلمات المكررة أو الترددات، بالإضافة إلى الوقفات الطويلة، مع إمكانية إزالتها بنقرة واحدة، ما يساعد في إنتاج فيديوهات أكثر سلاسة واحترافية.

كما أضافت جوجل أداة جديدة لتحويل الصور إلى مقاطع فيديو قصيرة مدتها 8 ثوان، وهي ميزة سبق وأن طرحت ضمن نموذج الفيديو الذكي Veo 3 في يوليو الماضي.

Google Vids

تحسينات مرتقبة قريبا

أكدت جوجل أنها تعمل أيضا على تطوير ميزات إضافية مثل:

- إزالة الضوضاء الخلفية (تشبه ما هو متاح في Google Meet)

- خلفيات وتأثيرات بصرية مخصصة

- دعم تنسيقات عرض متعددة: عمودي، أفقي، ومربع

لكن لم تحدد الشركة موعدا رسميا لإطلاق هذه التحسينات.

من يمكنه الوصول إلى الميزات الجديدة؟

ستكون ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة متاحة للمستخدمين ضمن:

- خطط Workspace Business أو Enterprise Starter

- المشتركين في Google AI Pro أو Ultra

- العملاء في Google Workspace for Education