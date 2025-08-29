قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير من الـFBI.. هجوم إلكتروني صيني يستهدف 200 شركة أمريكية

FBI: حملة تجسس إلكتروني مدعومة من الصين استهدفت 200 شركة أمريكية وأكثر من 80 دولة
شيماء عبد المنعم

أكد مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، لشؤون الأمن السيبراني، بريت ليثيرمان، أن حملة قرصنة إلكترونية مدعومة من الحكومة الصينية، كانت قد استهدفت سابقا تسع شركات اتصالات وإنترنت أمريكية، قد اخترقت ما لا يقل عن 200 شركة أمريكية إضافية.

وفي تصريحات لصحيفة “واشنطن بوست”، كشف ليثيرمان أن مجموعة القرصنة المعروفة باسم Salt Typhoon، وسعت نشاطها لتشمل شركات في أكثر من 80 دولة، في أول اعتراف علني بحجم حملة التجسس الصيني العالمية.

ورغم عدم الإفصاح عن أسماء جميع الشركات المستهدفة، فإن تقارير سابقة أكدت اختراق شركات كبرى مثل AT&T، وVerizon، وLumen، فيما تم لاحقا تأكيد تعرض Charter Communications وWindstream للاختراق أيضا.

ووفقا للتقارير، ركز القراصنة على الوصول إلى سجلات الاتصالات الهاتفية الخاصة بسياسيين ومسؤولين أمريكيين بارزين، بهدف تتبع من يتصل بمن، ومن تستهدفه الولايات المتحدة قانونيا بالتنصت. 

وقد بلغ مستوى التهديد حدا دفع الـFBI إلى حث المواطنين الأمريكيين على استخدام تطبيقات المراسلة المشفرة لحماية اتصالاتهم.

وأصدر الـFBI، بالتعاون مع نحو 20 وكالة أمنية دولية، بيانا توجيهيا تقنيا يوم الأربعاء، يوضح فيه أن مجموعة Salt Typhoon تستهدف أجهزة التوجيه (الراوتر) الخاصة بالشركات لاستخلاص بيانات الشبكة الحساسة، كما تضمن البيان نصائح فنية للمساعدة في كشف هذه الاختراقات.

وأكد ليثيرمان في حديثه أن “التهديد الصيني لا يزال مستمرا”.

جدير بالذكر أن شركة الاتصالات الأمريكية T-Mobile أعلنت أواخرا العام الماضي، أنها كانت من بين الشركات المستهدفة في حملة تجسس إلكتروني شنتها مجموعة القرصنة الصينية Salt Typhoon.

وتهدف هذه الحملة، التي استمرت عدة أشهر، إلى الوصول إلى معلومات حساسة وقيمة، وأشار موقع The Hacker News إلى أن المجموعة كانت تسعى بشكل خاص لاختراق سجلات الاتصالات الخاصة بشخصيات ذات أهمية عالية، ما يبرز حجم التهديد والاهتمام الأمني المتزايد بهذه الهجمات.

