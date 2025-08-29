قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المبعوث الأمريكي: تخفيف القيود على صادرات الطاقة والاتصالات الأمريكية إلى سوريا
فاينانشال تايمز: مصر تعود إلى صدارة الوجهات السياحية العالمية
المفوضية الأوروبية: 200 مليار يورو من الأصول الروسية لتعمير أوكرانيا
هل نشهد موجات شديدة الحرارة في سبتمبر؟.. الأرصاد توضح| فيديو
هايدي حديث السوشيال ميديا.. ما سر تفاعل المصريين مع قصتها؟| فيديو
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
تشغيل القطار التاسع لعودة السودانيين إلى وطنهم
اختراق ضخم يكشف سرقة معلومات شخصية لـ4.4 ملايين عميل

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة ترانس يونيون TransUnion، إحدى أكبر وكالات تقارير الائتمان في الولايات المتحدة، عن تعرضها لاختراق أمني أدى إلى تسريب بيانات شخصية لأكثر من 4.4 مليون عميل.

تسريب بيانات يؤثر على أكثر من 4.4 مليون عميل لشركة ترانس يونيون

وفي ملف قدمته إلى مكتب المدعي العام في ولاية مين يوم الخميس، أكدت ترانس يونيون أن الاختراق وقع في 28 يوليو نتيجة وصول غير مصرح به إلى تطبيق تابع لجهة خارجية، كان يخزن بيانات العملاء الشخصية لدعم المستهلكين في الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أنه “لم يتم الوصول إلى معلومات الائتمان”، لكنها لم تقدم أدلة فورية تدعم هذا الادعاء، كما لم تحدد إشعار التسريب أنواع البيانات الشخصية التي تم سرقتها.

وفي إفصاح منفصل قدمته الشركة إلى مكتب المدعي العام في ولاية تكساس في وقت لاحق من نفس اليوم، أكدت ترانس يونيون أن البيانات المسروقة تشمل أسماء العملاء، تواريخ الميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي.

وعند التواصل مع المتحدث باسم ترانس يونيون، جون بوتين، رفض الرد على أسئلة تتعلق بالاختراق أو الكشف عن أنواع المعلومات الشخصية التي تم سرقتها.

تذكر ترانس يونيون بأنها تخزن البيانات المالية لأكثر من 260 مليون أمريكي، وهي أحدث شركة كبرى في الولايات المتحدة تتعرض للاختراق خلال الأسابيع الماضية، في ظل موجة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت شركات في قطاعات التأمين، والتجزئة، والنقل، والطيران.

وقامت عدة شركات مثل جوجل، وشركة التأمين العملاقة أليانز لايف، وسيسكو، وشركة إدارة الموارد البشرية ووركداي، بالإبلاغ عن اختراقات لبيانات عملائها المخزنة في قواعد بيانات سحابية مستضافة على منصة "سيلزفورس"، وبعد تسريب بياناتها، نسبت جوجل الهجمات إلى مجموعة ابتزاز إلكترونية تعرف باسم ShinyHunters.

ولا تزال هوية الجهة المسؤولة عن الاختراق في ترانس يونيون مجهولة، كما لم يتضح ما إذا كان المخترقون قد قدموا أية مطالب للشركة.

