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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

اختراق جديد يهز تطبيق المواعدة الشهير Tea ويكشف بيانات حساسة

تطبيق المواعدة Tea
تطبيق المواعدة Tea
شيماء عبد المنعم

شهد تطبيق المواعدة Tea المخصص لتعزيز أمان النساء في تبادل المعلومات حول شركائهن السابقين اختراقا أمنيا خطيرا الأسبوع الماضي، كشف عن نحو 72 ألف صورة حساسة.

 

تطبيق المواعدة Tea يواجه اختراقا جديدا يعرض بيانات حساسة لمئات الآلاف من المستخدمين

شملت الاختراق الوصول إلى صور سيلفي وبطاقات هوية استخدمت في توثيق الحسابات، إلى جانب صور من المنشورات والرسائل الخاصة، ووفقا للتقارير، تم تسريب هذه البيانات الشخصية على منتدى “4chan”.

وفي تطور مقلق جديد، كشفت منصة 404 Media عن ثغرة أمنية ثانية في التطبيق أدت إلى تسريب المزيد من بيانات المستخدمين، مما دفع الشركة إلى تعطيل ميزة الرسائل الخاصة بشكل مؤقت بعد ظهر يوم الثلاثاء.

المحقق الأمني المستقل كاسرا راجيردي أبلغ 404 Media بأن البيانات المسربة شملت محادثات حساسة بين المستخدمين، تضمنت أرقام هواتف، ونقاشات حول حالات إجهاض، وعلاقات غير شرعية، ما يشير إلى عمق المعلومات الشخصية المعرضة للخطر.

وكان تطبيق Tea قد أصدر بيانا الأسبوع الماضي عقب الاختراق الأول، مشيرا إلى أن الحادث اقتصر على المستخدمين الذين سجلوا قبل فبراير 2024. 

إلا أن راجيردي كشف أن الرسائل المتسربة تعود إلى أوائل عام 2023 وحتى الأسبوع الماضي، وقدر عددها بأكثر من 1.1 مليون رسالة.

وردا على هذه الانكشافات، أعلنت Tea عبر حسابها الرسمي على إنستجرام أنها قامت بإيقاف نظام الرسائل المتأثر احترازيا، في خطوة تهدف للحد من تداعيات الحادث الأمني الثاني.

ورغم حداثة انطلاق التطبيق في عام 2023، فقد حقق انتشارا واسعا، حيث يحتل حاليا المرتبة الثانية في قائمة التطبيقات المجانية الأكثر تحميلا على متجر App Store. 

وتشير تقديرات شركة Sensor Tower إلى أن عدد مستخدميه النشطين شهريا يبلغ نحو 2 مليون مستخدم حتى نهاية هذا الشهر.

هذا الحادث يثير تساؤلات خطيرة حول مدى جاهزية التطبيقات الاجتماعية الجديدة للتعامل مع التحديات الأمنية، خصوصا عندما يكون المحتوى حساسا بطبيعته.

تطبيق Tea اختراق ثغرة أمنية البيانات المسربة

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