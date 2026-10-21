الرئيس السيسي: التنمية الحقيقية تحتاج إلى 20 أو 30 عامًا.. وخطط التطوير مستمرة حتى 2030

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأوضاع التي سادت خلال العقود الماضية أدت إلى تفاقم أزمة العشوائيات والإسكان غير المخطط في الدولة المصرية، نتيجة عدم قدرة الدولة على أن تحل محل القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

وأضاف الرئيس السيسي، على هامش أعمال اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، أنه ليس بالإمكان تنفيذ كل ما نتمناه في ظل محدودية الإمكانيات، خاصة أن مصر دولة كبيرة، وحجم التحديات التي تواجهها ضخم، كما أن حجم التردي الذي طال مؤسسات الدولة ومسارها كان كبيرًا.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدول تنمو وتتطور خلال فترة تتراوح بين 50 و100 عام، موضحًا أنه ليس من المعقول تصور إنجاز كل ذلك خلال 10 أو 12 عامًا. وأكد أنه لم يعد الشعب المصري بذلك، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية والتقدم المنشودين خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا سيكون أقصى ما نتمناه بتوفيق الله.

وشدّد الرئيس السيسي على العزم على الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030، معربًا عن أمله في أن يوفق الله الدولة المصرية لوضعها على أعتاب تقدم حقيقي واستثمار حقيقي وتنمية حقيقية، بما ينقل الشعب المصري إلى آفاق أفضل، تتولاها أجيال قادمة بفضل الله.

وتمنّى الرئيس السيسي لمن يتولون المسؤولية مستقبلًا كل التوفيق، معربًا عن أمله في أن يحققوا إنجازات أكبر، وأن يواصلوا مسيرة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أن ما أُنجز في مصر لم يكن من الممكن تحقيقه في أقل من 30 عامًا.