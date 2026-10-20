مدبولي: الدولة سوف تحصل على ضرائب بقيمة 2.4 تريليون جنيه

أكد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الاتفاق بين الدولة المصرية وإحدى مجموعات الاستثمار لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات نموذج انتهجته الدولة خلال الفترة الماضية لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة .



وقال مصطفى مدبولي في كلمته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر، :" الدولة استثمرت في بناء بنية أساسية وتحتية تجذب القطاع الخاص للاستثمار في الدولة".



وتابع مدبولي:" الدولة سعت إلى توفير مناخ استثماري مناسب لجذب المستثمرين وكي يطمئن القطاع الخاص على الاستثمار في الدولة ".

وأكمل مدبولي:" مفيش قطاع خاص هيضخ استثمارات كبيرة إلا بعد توافر ثقة كبيرة في الدولة ومطمئن على حجم العوائد التي سوف يحصل عليها ".



وأكمل مدبولي :" سيتم إنشاء مشروعات متنوعة سياحية لوجستية صناعية باستثمارات تقدر بـ 11 تريليون جنيه والعائد للدولة من هذه المشروعات سيكون مستدام ومستمر ".

ولفت مدبولي:" العائد من المشروعات الاستثمارية الضخمة يتم توجيه لمشروعات الدولة سواء حياة كريمة أو غيرها من المشروعات القومية التنموية التي تخدم المواطن ".

وتابع مدبولي:" المشروعات التي سيتم تنفيذها سوف توفر 6 ملايين فرصة عمل مباشرة او غير مباشرة، والدولة سوف تحصل على ضرائب بقيمة 2.4 تريليون جنيه من المشروعات التي ستتم".