قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وزراء إيطاليا: نشر قوات من الجيش في ميلانو
كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة
مخالفة للوائح.. اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز
الجيش اللبناني: ملتزمون بمهامنا في الجنوب وإسرائيل تطلق ادعاءات باطلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: تكلفة المرحلة الأولى من حياة كريمة 450 مليار جنيه.. ونسبة تغطية القرى بالصرف الصحي تخطت الـ60%

مدبولي
مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم العمل على تطوير القاهرة التاريخية وكل عواصم المدن جار العمل على تطويرها.


وقال مدبولي في كلمته بجلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر: "لدينا أهم مشروع للدولة المصرية في القرن الـ 21 وهو مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية بواقع 4600 قرية يتواجد فيها 60 مليون مواطن وتم تقسيم المشروع على 3 مراحل".

وتابع: " تم الانتهاء من المرحلة الاولى بتكلفة أكثر من 450 مليار جنيه، وتوجيهات الرئيس البدء في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع ".

وأكمل مدبولي: "في 2014 توليت مسؤولية وزارة الاسكان وسُئلت سؤالا عن نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى وكانت 11% ووصلت النسبة الآن لأكثر من 60 % ".

وتابع: " اليوم لدينا 36 لـ 40 مليون نسمة لديهم خدمة الصرف الصحي بخلاف التطوير الشامل في القرى المصرية".

وأكمل مدبولي: "الدولة أنشأت أكثر من 2 مليون وحدة  منذ 2014 وحتى الآن وكلها للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل". 

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو مصر الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

وادي دجلة

وادي دجله يتقدم أمام البنك الأهلي في الدوري

راموس

خيتافي يخطط لضم راموس في صفقة مفاجئة

بيراميدز

بيراميدز يتقدم أمام طلائع الجيش بهدفين

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد