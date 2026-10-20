مدبولي: تكلفة المرحلة الأولى من حياة كريمة 450 مليار جنيه.. ونسبة تغطية القرى بالصرف الصحي تخطت الـ60%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم العمل على تطوير القاهرة التاريخية وكل عواصم المدن جار العمل على تطويرها.



وقال مدبولي في كلمته بجلسة التنمية الحضرية والعمرانية على هامش منتدى مصر: "لدينا أهم مشروع للدولة المصرية في القرن الـ 21 وهو مشروع حياة كريمة لتطوير القرى المصرية بواقع 4600 قرية يتواجد فيها 60 مليون مواطن وتم تقسيم المشروع على 3 مراحل".

وتابع: " تم الانتهاء من المرحلة الاولى بتكلفة أكثر من 450 مليار جنيه، وتوجيهات الرئيس البدء في المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع ".

وأكمل مدبولي: "في 2014 توليت مسؤولية وزارة الاسكان وسُئلت سؤالا عن نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى وكانت 11% ووصلت النسبة الآن لأكثر من 60 % ".

وتابع: " اليوم لدينا 36 لـ 40 مليون نسمة لديهم خدمة الصرف الصحي بخلاف التطوير الشامل في القرى المصرية".

وأكمل مدبولي: "الدولة أنشأت أكثر من 2 مليون وحدة منذ 2014 وحتى الآن وكلها للطبقات محدودة ومتوسطة الدخل".