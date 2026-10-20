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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجمل: ندعم الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي.. وسيناء خط أحمر

النائب ميشيل الجمل
النائب ميشيل الجمل
محمد الشعراوي

أدان النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، التهديدات العبثية التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بشأن احتلال شبه جزيرة سيناء حال شن مصر هجومًا على إسرائيل، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل تجاوزًا مرفوضًا وخطابًا تصعيديًا يتنافى مع مبادئ احترام سيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فسيناء ليست ورقة للتهديد أو ساحة لتصفية الحسابات، وأرض مصر عصية على أي محاولة للمساس بها أو الانتقاص من سيادتها.

وأوضح الجمل ، في بيان له اليوم، أنه على من يطلق مثل هذه التهديدات أن يدرك أن مصر دولة ذات سيادة، وأن أمنها القومي خط أحمر، وأن الحديث عن احتلال شبر واحد من أراضيها هو تجاوز سافر لا يغير من الحقائق التاريخية والقانونية شيئًا.

وشدد الجمل، على أن هذه التصريحات غير المسؤولة لن تنال من إرادة الدولة المصرية أو من تماسك جبهتها الداخلية، مؤكدًا أن سيناء التي استعادت مصر أرضها بالتضحيات والدماء ليست محلًا للمساومة أو الابتزاز السياسي، وأن المصريين لن يقبلوا أبدًا المساس بتراب وطنهم، مضيفا أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدرك جيدًا حجم التحديات المحيطة بها، وتملك من الإرادة والقدرة ما يحفظ أمنها وسيادتها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعامل مع التطورات الإقليمية بمنتهى المسؤولية والحكمة، وتتمسك بثوابتها الوطنية في حماية الأمن القومي المصري، مع مواصلة جهودها الرامية إلى احتواء الأزمات ومنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة، انطلاقًا من إيمانها بأن السلام والاستقرار يمثلان ضرورة لشعوب المنطقة كافة.

وشدد الجمل، على دعمه الكامل لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن مصر القومي وصون مقدراتها وحماية حدودها، مؤكدًا أن القيادة السياسية تدير الملفات الإقليمية وفق رؤية واضحة توازن بين الحفاظ على السلام والاستقرار، والتمسك الحاسم بالحقوق والسيادة الوطنية، وعدم السماح بالمساس بأمن الدولة المصرية أو أراضيها.

وأوضح الجمل، أن سيناء تمثل رمزًا خالدًا للتضحيات التي قدمها أبناء القوات المسلحة والشعب المصري من أجل استعادة الأرض وصون الكرامة الوطنية، وأن ما بذلته مصر من جهود وتضحيات حتى استعادة أرض الفيروز يؤكد أن حماية التراب الوطني قضية لا تقبل التهاون، وأن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم ومؤسساتها في مواجهة أي تهديد يمس سيادتها.

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته، بالتأكيد على أن مصر ستظل متمسكة بحقوقها وثوابتها الوطنية، وأن دعم القيادة السياسية في حماية الأمن القومي وصون سيادة الدولة يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، مشددًا على أن السلام الحقيقي لا يتحقق بالتهديد أو فرض الأمر الواقع، وإنما باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

النائب ميشيل الجمل مجلس الشيوخ البرلمان مستقبل وطن وزير المالية

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