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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس بمنتدى مصر 2026 تضع بناء الإنسان وحماية الهوية الوطنية في صدارة الأولويات

منتدى مصر 2026
منتدى مصر 2026

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح منتدى مصر 2026 أبرزت أهمية الاستثمار في وعي الإنسان المصري باعتباره أحد المقومات الأساسية للحفاظ على تماسك المجتمع ومواصلة مسيرة التنمية، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه الدولة لم تعد تقتصر على الجوانب الاقتصادية والسياسية، بل امتدت إلى محاولات التأثير على أفكار المواطنين وتشكيل تصوراتهم بشأن الأحداث والقضايا الوطنية.

التطور المتسارع في وسائل الاتصال 

وقالت الصبان، في بيان لها، إن حديث الرئيس عن ضرورة حماية الذاكرة الوطنية يحمل دلالة مهمة تتعلق بحق الأجيال الجديدة في معرفة تاريخ بلادها وفهم الظروف التي مرت بها، بعيدًا عن الروايات المجتزأة أو المعلومات التي يجري تداولها دون التحقق من صحتها.

وتابعت: التطور المتسارع في وسائل الاتصال جعل معركة الوعي أكثر تعقيدًا، بعدما أصبحت المعلومات تصل إلى المواطنين من مصادر متعددة يصعب أحيانًا التمييز بين الموثوق منها والمضلل، وهو ما يفرض ضرورة تطوير أدوات التوعية المجتمعية، والاهتمام بتعليم الشباب كيفية فحص المحتوى المتداول والتأكد من مصادره قبل إعادة نشره أو بناء مواقف عليه.

وأشارت إلى أن مواجهة الشائعات لا تتحقق بالتحذير من مخاطرها فقط، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تقوم على سرعة توضيح الحقائق، وتقديم المعلومات بلغة واضحة تناسب مختلف الفئات العمرية، والاستجابة للتساؤلات التي تشغل الرأي العام، بما يقلل المساحات التي يمكن أن تنتشر فيها الأخبار غير الدقيقة والتفسيرات المغلوطة.

حماية الأبناء من الآثار السلبية

وشددت على أن الأسرة المصرية تقع عليها مسؤولية محورية في حماية الأبناء من الآثار السلبية للاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، خاصة مع اتساع تأثير المنصات الرقمية في تشكيل أفكار الأطفال والمراهقين وسلوكياتهم، مؤكدة ضرورة تحقيق التوازن بين الاستفادة من الأدوات التكنولوجية الحديثة ومتابعة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء، مع تنمية قدرتهم على التفكير المستقل وعدم الانسياق وراء كل ما يُنشر.

وفيما يتعلق بأهداف المنتدى، أوضحت الصبان أن عرض ما شهدته قطاعات الدولة من تطوير، ومناقشة النتائج والتحديات، يمثل فرصة لتعزيز التواصل مع المواطنين وربط جهود التنمية باحتياجاتهم الفعلية، مؤكدة أهمية أن يصاحب عرض الإنجازات تقييم مستمر للأداء، وتحديد واضح للأولويات، والعمل على معالجة أوجه القصور بما يحقق مردودًا ملموسًا في حياة المواطنين.

منتدى مصر منتدى مصر ٢٠٢٦ البرلمان النواب مجلس النواب

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