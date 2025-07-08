تحذير أمني جديد.. 5 تطبيقات صينية شهيرة تتهدد خصوصيتك

أطلقت وكالة الأمن القومي التايوانية NSB، تحذيرا رسميا من استخدام عدد من التطبيقات الصينية الشهيرة، مشيرة إلى أنها تشكل تهديدا مباشرا على أمن البيانات وخصوصية المستخدمين.

ومن بين هذه التطبيقات: RedNote المعروفة بـ Xiaohongshu، وتطبيق الدردشة WeChat وتطبيق الفيديوهات الشهير TikTok، وتطبيق منصة التواصل الصينية Weibo وخدمة التخزين Baidu Cloud.

جاء هذا التحذير بعد فحص مشترك أجرته الوكالة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الجنائية التابع لوزارة العدل MJIB، ومكتب التحقيقات الجنائية CIB.

وقد أظهر التحقيق وجود عمليات تجسس رقمية وجمع مفرط للمعلومات الشخصية، بالإضافة إلى إرسال هذه البيانات إلى خوادم داخل الصين.

ما الذي كشفه التحقيق؟



وفقا لـ NSB، تم تقييم التطبيقات الصينية بناء على 15 مؤشرا موزعة على 5 فئات رئيسية تشمل جمع البيانات الشخصية واستخدام الأذونات بشكل مفرط، ونقل البيانات ومشاركتها، بالإضافة إلى استخراج معلومات النظام، والوصول إلى البيانات البيومترية

وقد جاءت النتائج كالتالي:

- تطبيق RedNote (Xiaohongshu) قد انتهك جميع المؤشرات الـ 15

- تطبيقي ويبو Weibo وتيك توك TikTok انتهكا 13 مؤشرا

- تطبيق وي تشات WeChat خالف 10 مؤشرات

- تطبيق Baidu Cloud خالف 9 مؤشرات

تقوم التطبيقات بجمع معلومات حساسة مثل: بيانات التعرف على الوجه، محتوى الحافظة، قائمة التطبيقات المثبتة، بيانات الموقع، وجهات الاتصال، وحتى لقطات الشاشة.

مخاوف من إساءة استخدام البيانات

أكدت الوكالة أن جميع التطبيقات الخمسة تقوم بإرسال البيانات إلى خوادم تقع داخل الصين، ما يثير مخاوف من استخدامها لأغراض التجسس أو تحليل سلوك المستخدمين لأهداف أمنية واستخباراتية.

وتشير الوكالة إلى أن الشركات العاملة داخل الصين ملزمة قانونا بمشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات الصينية بموجب قوانين الأمن القومي.

تحذيرات مشابهة حول العالم

التحذير التايواني ليس الأول من نوعه، فقد سبقت دول مثل:

- الهند: قامت بحظر عشرات التطبيقات الصينية منذ 2020.

- كندا: أمرت منصة الفيديوهات تيك توك بإنهاء عملياتها في البلاد في 2024.

- ألمانيا: طالبت بإزالة روبوت الدردشة الصيني ديب سيك DeepSeek من متاجر التطبيقات بسبب نقل غير قانوني للبيانات إلى الصين.