لأول مرة.. 3 تطبيقات جديدة تنضم لحواسيب ماك مع نظام macOS Tahoe

أعلنت شركة آبل، عن استعدادها لإطلاق نظام macOS Tahoe، المعروف أيضا باسم macOS 26، خلال خريف هذا العام، حيث سيصل إلى حواسيب ماك مع مجموعة من التحسينات الجمالية والوظيفية، في مقدمتها تصميم جديد كليا يحمل اسم "الزجاج السائل" Liquid Glass.

ويقدم تصميم آبل الجديد تجربة بصرية أكثر سلاسة ووضوحا، حيث تضيف التأثيرات الشفافة لمسة أنيقة على الأيقونات والعناصر البصرية، ما يعزز من جمالية واجهة النظام.

إلى جانب ذلك، يشهد نظام macOS Tahoe تحسينات كبيرة في أداة Spotlight للبحث الداخلي، بالإضافة إلى ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة تعمل على تسريع وتنظيم التفاعل مع النظام.

3 تطبيقات جديدة تنضم لحواسيب ماك لأول مرة

من أبرز ما سيقدمه macOS Tahoe هذا العام، هو إضافة 3 تطبيقات جديدة من آبل كانت حصرية على أجهزة أخرى:

1. تطبيق اليوميات Journal:



بعد ظهوره لأول مرة على أجهزة آيفون ضمن تحديث iOS 17.2 في نهاية عام 2023، أصبح تطبيق Journal جاهزا للانضمام إلى نظام macOS، كما سيتم طرحه بالتزامن على أجهزة آيباد من خلال نظام iPadOS 26.

يوفر التطبيق نفس المزايا الموجودة في نسخة iOS، مثل تسجيل الذكريات، والاقتراحات الذكية لتدوين اليوميات، ومزامنة تلقائية عبر iCloud للوصول إلى المحتوى من أي جهاز.

2. تطبيق الهاتف Phone:

رغم إمكانية الرد على مكالمات آيفون من خلال حواسيب ماك منذ سنوات، إلا أن نظام macOS Tahoe سيضيف تطبيق هاتف مخصص لأول مرة، ليمنح المستخدم تجربة أقرب إلى ما يقدمه تطبيق الهاتف على آيفون.

يتضمن التطبيق الأقسام المعروفة مثل: المكالمات الأخيرة، وجهات الاتصال المفضلة، والبريد الصوتي.

كما سيدعم مزايا جديدة قادمة من iOS 26 تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من بينها ميزة Call Screening، التي تتولى الرد على المكالمات من الأرقام غير المعروفة وتطلب من المتصل التعريف بنفسه.

بالإضافة إلى ميزة Hold Assist، التي تجعل الذكاء الاصطناعي يستمع للمكالمة أثناء الانتظار وينبه المستخدم عند بدء المحادثة، مع ميزة الترجمة الفورية Live Translation للمكالمات الصوتية في الوقت الحقيقي.

3. تطبيق الألعاب Games:

ضمن جهود آبل لتعزيز حضورها في سوق الألعاب، سيصل تطبيق الألعاب الجديد إلى نظام macOS لأول مرة، بجانب iOS 26 و iPadOS 26.

يوفر التطبيق تجربة لعب متكاملة تشمل اكتشاف ألعاب جديدة، وتشغيل الألعاب المثبتة على الجهاز، ومتابعة تقدم الأصدقاء وتحديهم، وإدارة تجربة اللعب عبر مختلف أجهزة آبل.

من المتوقع أن يشكل macOS Tahoe نقلة نوعية في أنظمة تشغيل ماك، بفضل التركيز الواضح على التصميم العصري، وتعزيز التكامل بين الأجهزة، والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم.