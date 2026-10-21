محافظ الإسكندرية يتابع ميدانيًا جهود الإنقاذ عقب سقوط عقار بحي شرق

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء حاتم الحداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تداعيات سقوط العقار رقم 34 بشارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة، بنطاق حي شرق.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقيا بلاغًا بسقوط العقار، وعلى الفور جرى توجيه الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وبدء التعامل الفوري مع تداعياته، مع تكثيف الجهود الميدانية لتأمين المنطقة ومتابعة أعمال الإنقاذ.

وبالفحص المبدئي، تبيّن أن العقار مكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأن الطابقين الأرضي والأول علوي خاليان من السكان. كما أسفر الحادث عن احتجاز أسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد بالطابق الثالث، وتمكن من إنقاذ فردين منها، فيما تتواصل الجهود للتعامل مع الموقف.

وتتواجد قوات الحماية المدنية بموقع الحادث لمواصلة أعمال الإنقاذ والتعامل مع تداعيات سقوط العقار، حيث تم الدفع بسيارتي إطفاء و12 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، مع تواجد أمني مكثف بمحيط العقار، وفرض كردون أمني لتأمين الموقع وتنظيم الحركة ومنع اقتراب المواطنين من منطقة الخطر.

كما تم تنفيذ كردون حديدي حول العقار لتأمين محيطه، ووصل جميع مندوبي شركات المرافق إلى موقع البلاغ، وتم فصل الغاز والكهرباء عن العقار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي إطار الاستجابة الإنسانية العاجلة، تواجدت فرق مديرية التضامن الاجتماعي بموقع الحادث، وجارٍ حصر الحالات المتضررة وتحديد احتياجاتها، تمهيدًا لتقديم أوجه الدعم والمساعدة اللازمة وفقًا لاحتياجات كل حالة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية والجهات المعنية جهودها الميدانية، بالتنسيق الكامل فيما بينها، للتعامل مع تداعيات الحادث وتأمين محيط العقار، فيما يتابع المحافظ ومدير الأمن تطورات الموقف على أرض الواقع.

كما يتولى مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية المتابعة اللحظية للحادث على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، لضمان سرعة تبادل المعلومات وتنسيق جهود الجهات المعنية وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار المتابعة الميدانية لحين الانتهاء من التعامل مع تداعيات الحادث، على أن يتم الإعلان عن المستجدات فور توافر معلومات مؤكدة.