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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد فقدان وزنه.. حمو بيكا رفقة زوجته شمس فى أحدث ظهور

حمو بيكا رفقة زوجته شمس
حمو بيكا رفقة زوجته شمس
رنا عصمت

أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته بصورة تكشف عن فقداان وزنه الملحوظ.

وظهر حمو بيكا رفقة زوجته شمس ، التى تألقت بفستان باللون الاوف وايت الذى اتسم بالكرانيش .

May be an image of wedding

خسارة حمو بيكا لوزنه..

 

كشف الطبيب المعالج لمطرب المهرجانات حمو بيكا تفاصيل من رحلة إنقاص وزنه، موضحًا أن نجاح أي خطة للتعامل مع السمنة لا يبدأ بالأدوية أو الأنظمة الغذائية، وإنما بالتقييم الطبي الدقيق وفهم طبيعة الحالة وأسباب زيادة الوزن.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أوضح الطبيب المعالج لحمو بيكا أن التعامل مع الحالات التي تعاني من السمنة يمر بعدة مراحل، تبدأ بفحص الحالة والتأكد من عدم وجود أسباب أو مشكلات صحية أخرى قد تؤثر على خطة العلاج.

فحوصات شاملة قبل بدء رحلة إنقاص الوزن

وأوضح استشاري التغذية العلاجية والسمنة أن حالة حمو بيكا خضعت لعدد من الفحوصات الطبية قبل وضع البرنامج العلاجي، شملت إجراء سونار وأشعة وتحاليل، بهدف تكوين صورة كاملة عن حالته الصحية والتأكد من أن مشكلة زيادة الوزن مرتبطة بالدهون، وليست نتيجة وجود مشكلة داخلية أخرى تحتاج إلى تدخل مختلف.

وأكد أن هذه الخطوة تعد من أهم مراحل التعامل مع السمنة، لأن تحديد طبيعة الحالة بشكل صحيح يساعد الطبيب على اختيار الأسلوب العلاجي الأنسب، بدلًا من الاعتماد على نظام غذائي أو وسيلة لإنقاص الوزن بصورة عشوائية.

وأضاف أن الخطة العلاجية يتم تحديدها بعد الانتهاء من تقييم الحالة، وقد تجمع بين تعديل النظام الغذائي، ووسائل علاجية مختلفة وفقًا لاحتياجات كل شخص، إلى جانب التعامل مع السمنة الموضعية عند الحاجة.

حمو بيكا رفقة زوجته شمس حمو بيكا صور حمو بيكا بعد فقدان وزنه حمو بيكا يفقد وزنه

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