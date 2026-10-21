«مدبولي»: الانتهاء من المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري تمثل أحد أهم المشروعات التي نفذتها الدولة في القرن الحادي والعشرين.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن أعمال منتدى مصر 2026 أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة، والتي شملت 1477 قرية، بتكلفة تجاوزت 450 مليار جنيه.

وأشار إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة بالتتابع، لاستكمال تطوير باقي القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة الدولة للتوسع في التنمية العمرانية وتطوير الريف المصري، وتحسين الخدمات، واستيعاب الزيادة السكانية من خلال مجتمعات عمرانية ومشروعات تنموية متعددة القطاعات.