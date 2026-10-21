لزيادة المشاهدات .. القبض على سائحتين يتحرشــــن بالمارة في الشوارع بعدة محافظات

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيام سائحتين "تحملان جنسية إحدى الدول" بحركات استعراضية إباحية وتلميحات جنسية والتحــرش بالمارة حال سيرهما بعدد من الشوارع بعدة محافظات.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيدتين الظاهرتين بمقاطع الفيديو (تحملان جنسية إحدى الدول "إحداهما صانعة محتوى") بنطاق محافظة الإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وقيامهما بتصوير تلك المقاطع ونشرها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

