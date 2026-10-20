كامل الوزير: الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة تنظر إلى مشروعات النقل باعتبارها محاور رئيسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية والاجتماعية، مشيرًا إلى التحديات التي واجهها قطاع السكك الحديدية، وفي مقدمتها تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات.

وتناول وزير النقل خلال كلمته في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن أعمال منتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دور مشروعات النقل في دعم التنمية وتحسين حركة المواطنين.

وأوضح وزير النقل أن قطاع السكك الحديدية واجه تحديات كبيرة نتيجة تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية والمحطات، بما استدعى الاهتمام بتطوير عناصر المنظومة المختلفة.

وأكد أن مشروعات النقل ترتبط بالتنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية، وتسهم في دعم حركة المواطنين وربط المناطق العمرانية المختلفة.

وأشار الفريق كامل الوزير إلى التوسع في إنشاء كباري المشاة، بهدف تعزيز السلامة المرورية وحماية أرواح المواطنين، والحد من مخاطر عبور الطرق، في إطار الاهتمام بتطوير منظومة النقل ورفع مستويات الأمان.

وفي سياق متصل، أعلن وزير النقل أن مترو الإسكندرية سيدخل الخدمة رسميًا خلال شهر أبريل المقبل، في إطار مشروعات النقل التي تستهدف تطوير وسائل التنقل ودعم حركة المواطنين.