قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحف كهف روميل يحتفل بذكرى افتتاحه .. اليوم
الاعلام العبري يروج لـ اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل ونفي رسمي من دمشق
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضي
أخبار التوك شو| عرض خطير لمصر إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين.. وحسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية
سعر عيار 21 اليوم 25-8-2025
انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين والمكفوفين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر
دعاء اليوم الثاني من شهر المولد النبوي.. 8 كلمات تعوض خسائرك كلها
مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة 272 في قصف إسرائيلي مكثف خلال يوم واحد
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
سعر الدولار اليوم 25-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يتكرر سيناريو 2000؟.. مخاوف من انفجار "فقاعة الذكاء الاصطناعي" في أسواق المال العالمية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

تتزايد المخاوف في أسواق المال العالمية من انهيار وشيك في أسعار الأسهم، قد يبدأ بتراجع بسيط ثم يتحول إلى هبوط حاد عندما تبدأ موجة الحماس الهائلة حول عجائب الذكاء الاصطناعي في التلاشي.

شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية تراجعات في الأسابيع الأخيرة، وتشير التوقعات إلى أن الأرقام السلبية قد تصبح هي القاعدة قبل نهاية الشهر. 

يعيد المشهد إلى الأذهان سيناريو عام 2000 وانفجار فقاعة "الدوت كوم"، وقد يكون مؤلمًا بنفس القدر، حيث قد يتخلى المستثمرون عن شركات بدت واعدة على الورق لكنها تحولت فجأة إلى عبء مالي ضخم.

محاولات "الفيدرالي الأمريكي" لتهدئة المخاوف

في محاولة لتهدئة الأعصاب، تحدث جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، يوم الجمعة في الملتقى السنوي لمحافظي البنوك المركزية. وأشار باول إلى أن "الفيدرالي" مستعد للمساعدة في دعم الاقتصاد الذي يعاني من حالة عدم اليقين، وأعطى الأسواق إشارة إلى أن أسعار الفائدة قد تنخفض، مما يخفف الضغط على الشركات المثقلة بالديون.

ويولي باول اهتمامًا خاصًا بأسواق الأسهم الآن، حيث يتم استثمار جزء كبير من معاشات التقاعد الشخصية في الولايات المتحدة مباشرة في شركات التكنولوجيا التي ضخت استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي دون أن تحقق دولارًا واحدًا من الأرباح بعد.

95% من الشركات لم تحقق أرباحًا بعد

جاءت الصدمة الأكبر من تقرير حديث لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، كشف أن 95% من الشركات المستثمرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي لم ترَ أي عوائد مالية بعد.

وتزامن هذا الكشف مع تحذير من سام ألتمان، رئيس شركة OpenAI (مالكة ChatGPT)، الذي وصف تقييمات بعض الشركات بأنها "جنونية". وقد أدت هذه التصريحات إلى عمليات بيع حادة، حيث هوى سهم شركة Palantir بنسبة 10%، وتراجعت أسهم Nvidia وArm وOracle وغيرها من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

هل تنجو الشركات الكبرى من العاصفة؟

رغم هذه المؤشرات المقلقة، قد يكون سحب الاستثمارات بالكامل قرارًا غير حكيم. فالاستثمارات الضخمة من قبل عمالقة مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت حقيقية، وبدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل "Copilot" تترسخ بالفعل في حياة المكاتب وتؤدي مهامًا فعلية.

يشير هذا الاتجاه إلى وجود "هبوط ناعم" محتمل لصناعة التكنولوجيا، حتى مع انهيار الشركات الأصغر والأكثر اعتمادًا على المضاربة. بل إن أي تراجع في السوق قد يساعد الشركات الكبرى على الاستحواذ على التقنيات الجديدة من حطام الشركات الفاشلة وبأسعار زهيدة.

فشركات مثل Palantir وNvidia، رغم تقييماتها المرتفعة بشكل جنوني، من غير المرجح أن تفلس حتى في أسوأ العواصف.

الخلاصة: الذكاء الاصطناعي باقٍ

على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يكون سيئًا للبشرية على المدى الطويل في ظل غياب التنظيم الفعال، إلا أنه كفكرة استثمارية، لن يختفي. فالتكنولوجيا أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد، وستبقى كذلك، سواء حدث انهيار في الأسهم أم لا.

الذكاء الاصطناعي شركات التكنولوجيا البنك المركزي الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الدكتور خالد أمين زارع

وشه متقطع ومش مرافق.. مفاجأة كبرى بحادث مستشفى سيد جلال

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل

جلسة تصوير داخل مسجد تثير الجدل .. أسرة العروس تعلق والأوقاف ترد

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

ترشيحاتنا

نجم نابض

نجم نابض ويد بشرية.. ماذا يحدث فى السماء؟

في ظل اختتام الشياطين الحمر استعدادهم.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة وتفاصيل الاستعدادات الأخيرة

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

10 أضرار يسببها عدم شرب كمية كافية من المياه.. تعرف عليها

بالصور

ما هي أجمل أسماء البنات في 2025؟

اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025
اجمل أسماء بنات 2025

فيديو

هل اعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام

هل أعتنق كريستيانو رونالدو الإسلام.. صورة أثارت الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد